Dependența pe care o are Carmen Harra. „O boală compulsivă în care nu te poți controla”

Vizionarei Carmen Harra îi place opulența. Aceasta a mărturisit că a dezvoltat o dependență în ceea ce privește bijuteriile foarte scumpe. De altfel, într-un interviu ea recunoaștea că are bijuterii de zeci de mii de euro.

La emisiunea „Răi da’ Buni”, de la Antena Stars, Carmen Harra a vorbit despre impresionanta ei colecție de bijuterii, dar și despre dependența pe care o are față de oboiectele de lux, dependență pe care o consideră boală.

„Fiecare are pasiunile lui în viață și fiecare are dependențele lui în viață. Sunt oameni care sunt dependenți de țigări, de jocuri de noroc, eu am dependență de bijuterii, de când mă știu. Mă duceam și îmi cumpăram. Am tot felul de lucruri pe care le-am colecționat și am devenit o colecționară.

Tot ce vrei, ceasuri… Mă duceam la case de licitații. Dar nu știu de ce cumpăram toate aceste lucruri. Ca să vezi ce înseamnă dependența… Foarte mulți bani (n.r. a investit). Și nu au fost foarte bine distribuiți, dacă stau să mă gândesc. Puteam să fac atâtea lucruri cu banii ăștia, să-i fi investit în ceva care să-mi aducă banii înapoi. Dar a fost o nebunie a mea de care n-am putut să scap, pentru că eu o consider o boală a mea, o boală compulsivă în care nu te poți controla”, a mărturisit Carmen Harra.

