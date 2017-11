Detaliul pe care nu l-a știut nimeni despre interpretul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian. A fost arestat și a trecut prin momente de groază

Solistul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian a scos la iveală un amănunt mai puțin știut despre el, și anume că a avut o perioadă în care a stat în arest.

Petrică Mâțu Stoian, care în urmă cu câteva luni a rămas fără permis de conducere, este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică populară din România.

Petrică Mâțu Stoian, care este admirat pentru felul în care se prezintă în fața publicului, a acordat un interviu pentru emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1, unde a povestit despre un episod dramatic din viața sa. A fost arestat pe vremea când făcea armata.

“Mi-a dat permisie 10 zile și eu am plecat la țară și era un singur autobuz care pleca dimineața. Am pierdut autobuzul. Am întârziat din permisie 7 ore, dacă întârziai 4 ore trebuia să anunți, dar nu aveam de unde. În cele din urmă am anunțat, dar persoana căreia i-am spus a uitat să spună, nu știu ce s-a mai întâmplat, ideea este că am întârziat.

Era caz de batalion disciplinar. Mi-au luat centura, bocancii, tot, m-au dus la Farul din Mangalia. Acolo era sediul arestului. Nu aveam fereastră, nimic, aveam doar un lemn, ceva ca o masă, care se rabata. Dormeam pe un fel de țambal și cu ranița sub cap. Venea câte un ofițer și îți mânca zilele. Ne scotea pe limbă de foc, așa se numea, era un fel de jumătate de stradă, care avea pietriș ca pe calea ferată și ne punea în pas de defilare, culcat” a povestit Petrică Mîțu Stoian.