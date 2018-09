Dezvăluirile iubitului lui Brigitte Năstase. „Prima întâlnire a fost la biserică”

Brigitte Sfăt a divorțat miercuri, 26 septembrie 2018, de Ilie Năstase. Cu multă vreme înainte de pronunțarea divorțului, cei doi au încercat să-și facă alte relații. Ilie Năstase se iubește cu o brunetă pe nume Ioana, în timp ce Brigitte Sfăt trăiește o poveste de dragoste cu un tânăr pe nume Corneliu Oană.

Corneliu Oană, iubitul lui Brigitte Sfăt, a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena 1, în cadrul căruia a dezvăluit cum a cunoscut-o pe brunetă.



„Am cunoscut-o la începutul anului pe brigitte, ca asociat. Știam despre ea doar ce văzusem la televizor, nu foarte multe lucruri. Mi s-a părut o persoană foarte caldă, cu un suflet foarte bun, o femeie care știe să facă afaceri și care îți dă încredere. ca afaceristă e chiar perfectă și chiar mi-a dat încrede să mă asociez cu ea și să facem o afacere împreună.

Prima discuție cu ea a fost foarte la obiect, ea a fost foarte sinceră. Mi-a dat încredere că totul va fi bine și că știe exact ce face. ne vedeam la magazin doar când aveam treabă. Ne vedeam din când în când.

În timp, am început să mergem și la sală. Am aflat de la televizor și o vedeam tot timpul supărată, a avut probleme. La fel, am trecut și eu printr-o depresie și m-a ajutat foarte mult cu niște sfaturi, pentru că nu știam cum să analizez și eu situația mea. Eram aproximativ în aceeași situație și se vedea pe ea că e supărată.

Nu mi-a fost lucruri, doar ce vedeam la televizor. Se vede pe om când e bine sau supărat. Era tristă, câteodată nervoasă, câteodată supărată și se vedea, pur și simplu. Zâmbetul pe buze s-a adus reciproc pentru că eram amândoi în aceeași situație și ne-am înțeles unul pe celălalt. Știam fiecare prin ce trece și nu ne-a fost foarte ok. Au fost niște clipe destul de grele pentru amândoi. Poate mai mult pentru ea că era și persoană publică.

Mi-a spus să îmi rezerv o seară să merg cu ea la biserică și din acel moment să îmi dau singur seama de anumite aspecte și să mă liniștesc. Chiar m-am liniștit în seara respectivă. Când am fost cu ea la biserică am simțit o liniște. Eram și eu agitat în momentele acelea. M-am liniștit în acea zi și am început să gândesc mai clar. Dacă o poți numi întâlnire, da, a fost (n.r. prima lor întâlnire). A vrut să-mi arate și colțișorul ei unde se rupe de tot și se reîncarcă și a funcționat și pentru mine. Am început să citesc Biblia.

Este o persoană foarte bună, foarte sufletistă. Este un om cu un suflet foarte mare și mi s-a părut diferită față de televizor. Are o personalitate puternică, care mie îmi place, de altfel. A încercat să se impună, fiind o femeie puternică, nu mă deranjează acest lucru. Este o femeie foarte atrăgătoare, frumoasă, deșteaptă, puternică. Scânteia la mine era aprinsă probabil mai demult. dar știam situația ei, știam că este o femeie căsătorită. Acum aproximativ două luni am început să avem o relație”, a declarat Corneliu Oană.

