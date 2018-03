Diana Dumitrescu își dorește cu disperare un copil, mai tare decât nuntă. “Aș fi o soacră tare a dracu”

Actrița Diana Dumitrescu a mărturisit că își dorește mai degrabă să rămână însărcinată și să aibă un copil decât să facă nuntă.

Diana Dumitrescu, care în luna octombrie a anului trecut a împlinit 34 de ani, este îndrăgostită și își dorește foarte mult o familie. De altfel, recent, Diana Dumitrescu a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei de viață. Însă, cu toate acestea, blonda a afirmat că nu se grăbește cu nunta și că mai degrabă își dorește să rămână însărcinată cât mai curând.

“Îl am de un an şi (n.r. inel). Eu am învăţat după divorţul meu, am stat foarte mult timp cu mine, am căutat înăuntrul meu. Eu am reuşit să îmi găsesc momentele mele de fericire. Întâi m-am iubit pe mine, m-am cunoscut foarte bine. Anii în care jucam în telenovele, trebuia să îmi asum nişte trăsături care nu erau ale mele… Cine ştie… Pentru mine mai important ca nunta este să rămân însărcinată şi să fac un copil. Eu îmi doresc foarte mult lucrul ăsta.

Am lângă mine un bărbat deosebit. Un copil ne-ar face să explodăm de fericire pe amândoi… Atunci când se va întâmpla lucrurile o să se schimbe de la sine. Mi-am dorit foarte mult timp o fetiţă, dar sunt în momentul în care cred că un băieţel ar fi mult mai bine. Nu ştiu să spun de ce. În ultimul timp discutăm despre “băiatul tău”, îi spun: o să fie creţ şi rău. Aş fi o soacră tare a dracu!”, a spus Diana Dumitrescu la emisiunea “Răi da buni” de la Antena Stars.