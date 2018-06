La mijlocul lunii iulie, Elena Gheorghe va rupe turta micuței sale și îi va face prima ei petrecere aniversară. Artistei nu-i vine să creadă că Amelie a crescut așa repede și își aduce aminte cu nostalgie, dar și amuzament de primele ei zile de viață. Mai precis, Elena susține că o să-și aducă aminte toată viața cum, Amelie, era să rămână fără înregistrarea la evidența populației.

„Să știi că Amelie săraca a așteptat ceva până când am fost să o înregistrăm acolo cu certificatul de naștere. Expira data de tot și oricum mult timp i-a rămas Bebelinda. Chiar și după ce am născut-o, vreo două săptămâni tot Bebelinda îi spuneam pentru că nu mă puteam hotărî. Nu numai eu. Și soțul meu. Amândoi eram așa în dubii, ce să facem, cum să facem. Amelie. Dar oare o înțelege lumea? Și acum toată lumea îi spune Amelie, deci ne bucurăm”, ne-a povestit fericita mămică.

Elena Gheorghe era la un pas să nu o mai poată declara pe fiica ei la starea civilă pentru că nu se decideau la nume

În momentul de față, Elena crede că va repeta experiența cu sora ei, Ana Pîrvulescu, care se apropie de momentul în care o va aduce pe lume pe fiica ei și care, la fel, nu a ales un nume. Culmea este că cele două surori Gheorghe parcă au destinele identice. Amândouă au rămas însărcinate la o diferență extrem de mică între ele, având prima dată băieți, iar apoi, ca la indigo, fetițe. „Hai să-ți zic un secret. Eu sincer aș fi vrut să rămân însărcinată în același timp cu Ana, asta ar fi fost foarte frumos. Mi-aș fi dorit și am sperat, am sperat, dar Dumnezeu a zis să mai așteptăm un pic și uite că a venit și rândul Anei să fie însărcinată. Eu sunt foarte fericită. Ne tot gândim la nume. Am luat-o de la capăt cum ar veni”, ne-a mai mărturisit cântăreața.

