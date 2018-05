EXCLUSIV/ Amalia Enache a vorbit despre pierderea tatălui său: “Alma știe că bunicul doarme în altă parte!”

Amalia Enache a trecut prin momente cumplite în luna martie, când tatăl ei a pierdut lupta cu boala. Părintele ei s-a stins din viață la fix un deceniu de la moartea mamei vedetei Pro TV. Prezentatoarea știrilor sportive recunoaște că fiica ei, Alma, în vârstă de un an și 9 luni, i-a dat putere să meargă mai departe.

Amalia Enache a primit o lovitură grea de la viață în primăvară, când și-a condus părintele pe ultimul drum.

“La 10 ani de la pierderea mamei, s-a stins și tatăl meu. E un moment extraordinar de greu în viața mea, nu știu dacă am reușit să îl depășesc, dar cu siguranță diferit față de acum 10 ani este că o am pe Alma. Și un copil la vârsta asta, atât de mic, te ține foarte mult conectat la bucuriile lui și atunci, deși noi spunem că avem grijă de copiii noștri, uneori prin simpla lor existență copiii au grijă de noi să ne dea sens și putere, indiferent cât de greu ne-ar fi să mergem în continuare ca să putem să avem grijă de ei, pentru că așa e mersul lucrurilor”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache.

Prezentatoarea știrilor Pro TV, aflată în prezent în concediu de creștere a fiicei sale, Alma, a făcut tot posibilul pentru a-și salva tatăl. Toată perioada sarcinii, cât și după aceea, Amalia Enache a petrecut-o între spitalele Bucureștiului cu tatăl ei, care a fost foarte mult timp internat. Apoi, acesta a locuit mult timp alături de fiica și nepoata sa, reușind să strângă foarte multe amintiri împreună.

Amalia Enache are multe fotografii și filmulețe cu tatăl și fiica ei

Micuța Alma se atașase foarte mult de bunicul ei și o bună perioadă de timp a întrebat constant de el. Fiind mult prea mică pentru a înțelege dispariția acestuia, Amalia a preferat să îi spună doar o parte de adevăr.

“Mă bucur că a reușit să aibă niște momente absolut magice cu fiica mea, care și acum știe cine e bunicul. Îl mai caută pentru că el a stat foarte mult la noi în această perioadă și avea o cameră acolo. Imediat în zilele când știam că se duce să vadă dacă e în pat, îi spuneam că nu e acum bunicul aici, doarme în altă parte. Încă știe cine e bunicul. Treptat, treptat s-a obișnuit că nu mai e cu noi în casă. Dar uite că miracolul vremurilor pe care le trăim face să avem foarte multe filmulețe cu ei doi, foarte multe fotografii. Și cum Alma va crește am să îi povestesc și am să îl țin în permanență lângă noi, prezent în poveștile noastre”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Enache.

Vedeta Pro TV este împăcată cu faptul că tatăl ei și-a cunoscut nepoata și că au petrecut multe momente frumoase împreună. Îi păstrează vie memoria și își alină dorul de el depănând amintiri și privind momentele de bucurie surprinse fie în fotografii, fie în imagini video.

“Oricum zilele lui au fost mai lungi decât erau prognozate și sunt convinsă că acest lucru s-a întâmplat pentru că a vrut să o vadă pe Alma pe picioarele ei și deja vorbind”, a conchis Amalia Enache.

