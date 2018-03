Andreea Berecleanu își face fiica pictoriță. Eva, care-i seamănă frumoasei sale mame până la confuzie, este atrasă de artă, nu de jurnalism, ca vedeta “Observatorului” de la Antena 1, și are toate șansele să-și facă un nume în domeniu.

Andreea Berecleanu se mândrește cu fiica ei, Eva, dar tânără nu-i calcă pe urme știristei. Chiar dacă a avut multe apariții publice alături de ea, Eva se simte cel mai bine atunci când pictează. “Deocamdată, nu este atrasă de domeniul meu, dar asta nu înseamnă că nu a avut interviuri. A făcut și campanii, se descurcă foarte bine, vorbește foarte bine liber, are un vocabular destul de bogat, slavă Domnului, nu are trac, nu are emoție, dar nu s-a gândit, nici nu am vorbit prea mult despre asta, pentru că nu vorbește despre asta. Ea este mai artistă, dăruită cu foarte multe talente”, ne-a spus vedeta Antenei 1.