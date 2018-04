Nu este nicio păcăleală: celebrul actor spaniol Antonio Banderas (57 de ani) a oferit un interviu în exclusivitate ziarului Libertatea! Aflat pentru o zi la Málaga, în Spania, pentru proiecția oficială a primului episod din seria „Geniul: Picasso”, difuzat de National Geographic, Banderas a stat de vorbă în premieră cu un jurnalist român.

José Antonio Domínguez Banderas s-a născut pe 10 august 1960, la Málaga, Andalusia, Spania. Mama sa a fost profesoară, iar tatăl său ofițer de poliție. Antonio mai are un frate, mai tânăr, Francisco. În copilărie și-a dorit foarte mult să fie fotbalist, însă la 14 ani și-a rupt piciorul, iar visul său s-a destrămat. A urmat cursurile Școlii de Artă Dramatică, după care s-a mutat la Madrid, alăturându-se Teatrului Național al Spaniei, în timpul perioadei Movida – o mișcare culturală de reafirmare a identității spaniole. Între anii 1982 și 1990 a jucat în câteva producții ale celebrului regizor Pedro Almodóvar: Labyrinth of Passion, Matador, Law of Desire, Tie Me Up! Tie Me Down! – ultimul aducându-i recunoaștere europeană și internațională.

În fotografie, după interviu, Antonio Banderas și reporterul Libertatea.