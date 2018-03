De Irina Petrea au auzit mulți, de pe vremea când apărea la televizor și ajuta părinții să își rezolve problemele cu copiii neascultători. Deși și-a dedicat o bună parte din viață pentru a educa părinții și copiii, cea mai cunoscută dădacă din România nu a putut rămâne niciodată însărcinată.

Acum câțiva ani, Irina Petrea era o figură cunoscută telespectatorilor din România, grație aparițiilor sale la Prima TV, în emisiunea „Supernanny”. Irina îi ajuta pe părinții care aveau probleme cu copiii să le înțeleagă mai bine nevoile și să găsească soluții ca să apropie familiile. În ultimii ani, Irina Petrea a dispărut din lumina reflectoarelor, însă continuă să ajute părinții să depășească problemele pe care le au cu copiii lor, ținând conferințe în toată țara.

Irina Petrea și-a dedicat toată viața copiilor, însă marea dramă din viața ei este că nu a putut rămâne niciodată însărcinată.

„M-am obișnuit cu asta, am trecut peste! Pur și simplu sufăr de ceea ce suferă o mulțime de alte femei, de infertilitate primară, doar că nu am știut. Când am văzut că nu rămân gravidă, m-am întrebat oare de ce? Apoi făcând tot felul de analize am constatat că sufăr de acest lucru și nu se poate face nimic.

M-am gândit să adopt un copil, dar pentru asta trebuie să fii ambii parteneri de acord…, iar acest subiect a rămas suspendat deocamdată. Nu am putut să ne punem de accord cu privire la acest subiect și am lăsat-o așa, pentru că e mai bine să rămân echilibrată decât să mă tulbur cu o grămadă de lucruri pe care nu le pot rezolva.

Nu am făcut nicio dramă din asta, mi-a fost greu, dar am trecut peste, până la urmă trebuie să accepți ceea ce nu poți să schimbi”, povestea Irina Petrea de curând.