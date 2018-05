Horia Brenciu s-a destăinuit. “Credeam că sunt buricul pământului”

Horia Brenciu este prezent în industria showbiz-ului autohton de foarte mulți ani. A fost prezentator de televiziune, după care s-a lansat în muzică și a devenit jurat la diverse emisiuni muzicale.

Horia Brenciu a traversat o perioadă foarte grea în urmă cu ani, atunci când brusc a dispărut de pe micile ecrane, după ce se bucurase de foarte mare succes.

Într-un interviu pentru Adevărul, artistul a făcut dezvăluiri despre momentele în care s-a simțit singur.

“Lucrul ăsta mi s-a întâmplat şi în urmă cu 15 ani, când credeam că sunt buricul pământului, când credeam că sunt, efectiv, adulat. Eu nu-mi mai dădeam seama de nimic şi, brusc, tălpile mele se desprindeau de pământ. După aceea, când televiziunile nu au mai avut nevoie de mine, în urmă cu 14-15 ani, m-am întrebat de ce nu am preţuit clipa, de ce mi-am bătut joc de ea.

Au existat multe momente când nu mai voiam să mă întâlnesc cu reporterii, eram obosit. Dar n-ai dreptul, ţi-ai asumat viaţa publică, asumă-ţi faptul că reporterii sunt interesaţi de tine şi că oamenii vor să ştie ce face Brenciu. Atunci nu vedeam lucrurile din perspectiva asta. Conţinutul pe care tu trebuie să-l livrezi oamenilor trebuie să se ridice la aşteptările lor. În mâna lor este telecomanda. Trebuie să fii cât mai real pentru ca oamenii să se regăsească în ceea ce zici.

Am rezistat 25 de ani pentru că am vrut să fac ceva eu, nu am fost legat de televiziune. Dacă eşti legat de televiziune o să pici, pentru că televiziunea, la un moment dat, o să-ţi spună că are pe cineva mai fresh, mai interesant. Atunci intri în depresie. Pe vremea mea, când prezentam „Robingo“, în fiecare săptămână, timp de cinci ani, primeam saci de scrisori. Asta este marea problemă de destabilizare emoţională. Îţi spui: „Sunt iubit!“. Oamenii din faţa ta te şlefuiesc să fii din ce în ce mai bun”, a declarat Horia Brenciu.

Artistul a făcut declarații și despre regretele pe care le are.

“Am regrete. Dar şi regretele mă animă, mă fac să devin un om mai bun în viitor. Dacă am regrete, ele nu fac decât să devină fermentul următoarelor mele aventuri. Regret că nu am învăţat bine ungureşte. Bunica mea, Berta, s-a născut în Miercurea Ciuc. Mama ştia ungureşte. Uneori îmi vin din când în când nişte cuvinte, pe care probabil le-am auzit în copilărie, şi nu îmi dau seama de unde le ştiu. Regret că nu am învăţat mai multe limbi străine, că nu am studiat mai multe instrumente şi regret că nu am fost mai deschis şi tranşant cu oamenii pe care i-am cunoscut de-a lungul vremii”, a încheiat Horia Brenciu.