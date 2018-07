Prezentă în platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a făcut declarații despre fiica sa și a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Vedeta a dezvăluit cum spune micuța că o cheamă.

„Cu siguranță, în momentul ăsta se uită la noi (n.r. fiica ei, Sofia Natalia) și mă aplaudă de acasă și mă așteaptă. Și are niște reacții… Nu pot să îți explic cum vin de fiecare dată și vine și mă ia în brațe și îmi zice: „Mama!”. Și mă strigă, și mă îmbrățișează, e ceva… E minunat.

… A început să o dea un pic pe românește. Începem să ne înțelegem. Ce nu mă așteptam vreodată și nu mă gândeam vreodată în viața mea a fost numele ei. Dacă o întrebi acum cum o cheamă, spune: Mâca Fofaia. De fapt Mâca este mă cheamă, cred, în traducere de la buni, că buni exerxează cu ea în fiecare zi, mai mult decât mine.

„Și pe tati cum îl cheamă?” o întreb. „Vâctor”. „Și pe mami?”. „Banca”. Repetă în proporție de 80 la sută aproape tot ce îi zic. Aproape corect, are și cuvinte care, na, le srâlcește. Are un an și 10 luni. Pentru un copil la vârsta ei vorbește extraordinar de bine. deci este ceva…”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a apărut pentru prima oară la TV în urmă cu ani, la emisiunea Din Dragoste, pe care o prezenta Mircea Radu. A devenit cunoscută în lumea mondenă după ce s-a aflat de relația sa cu designerul Cătălin Botezatu. Ulterior, a avut o relație cu fostul fotbalist Adrian Cristea. Bianca Drăgușanu a fost căsătorită pentru o scurtă perioadă de timp, cu Victor Slav. După ce și-au reînnodat relația, din povestea lor de dragoste a rezultat o fetiță, Sofia Natalia. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou de curând. După separare, vedeta de televiziune a început o relație cu Tristan Tate.

Citește și: Previziuni Urania pentru perioada 21 – 27 iulie 2018. Soarele va intra în zodia Leului. Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă. Lună Plină în Vărsător