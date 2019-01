„Ne cunoaștem de foarte mult timp. Eram sigură că se va întâmpla ceva în viața asta care ne va aduce împreună pentru a cânta ceva frumos. Când mi-a povestit piesa, am știut că e un proiect drăgut și de aceea nu am ezitat cu răspunsul. Cel mai mult mi-a plăcut că am reușit să mă pliez ușor pe o piesă pe care n-am scris-o eu, dar în care m-am regăsit din punct de vedere al mesajului și-al interpretării”, a povestit Irina Rimes.

La rândul lui, Guz este foarte încântat de această colaborare. „Vreau să-i mulțumesc Irinei pe această cale și sper din tot sufletul ca uniunea de forțe pe care am făcut-o pe această piesă să ajungă la cât mai mulți oameni. Vreau să le transmit celor care o ascultă o stare pozitivă și optimistă”, a declarat artistul.

Cine este Guz

Guz este unul dintre muzicienii foarte apreciați din Republica Moldova, devenit cunoscut și în România odată cu piesa „Prefer”, extrasă de pe primul album din cariera lui, „Colecționez suflete”. Acesta a fost lansat în toamna anului 2017. Până în prezent, „Prefer” are peste 12,7 milioane de vizualizări pe YouTube. La sfârșitul anului trecut, Guz a lansat cel de-al doilea album, „Inimă de piatră'. De asemenea, artistul a mai colaborat cu La Familia pentru piesele „Codul bunelor maniere' și „În realitate” și cu Speak pentru „Tu erai”. Cariera sa artistică este completată și de actorie – de 7 ani face parte din trupa Teatrului de Revistă „Ginta Latină” din Chișinău.

