Iulia Albu a avut mari probleme cu banii. “Am luat-o de la zero din nou”

Fashion-editorul Iulia Albu a recunoscut că a trecut prin perioade dificile din punct de vedere financiar.

Pentru Iulia Albu, viata nu a fost întotdeauan numai lapte și miere. Vedeta a avut perioade în viață când n-a stat deloc bine cu banii. Fashion-editorul a făcut declarații în acest sens la interviurile live de la revista Viva.

„Din punct de vedere financiar, cele mai grele momente au fost când mi-am dorit să îmi cumpăr o pălărie, iar tatăl meu nu a vrut să îmi dea bani. Asta pe la vreo 20 de ani. A fost foarte dificil. Era vreo 2000 de lire. Atunci nu era cu euro. A mai fost apoi un moment tare dificil în momentul în care am plecat de acasă de la părinţii mei, m-am căsătorit.

A trebuit să trăiesc din banii mei. A durat o perioadă de opt ani. Iar al treilea moment dificil financiar a fost momentul în care am divorţat. Pentu că atunci am abandonat compelt avocatura, am luat-o de la zero din nou”, a spus Iulia Albu.

Iulia Albu este cunoscută ca fashion-editor, dar și ca jurată la o emisiune de stil de la Kanal D. Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de pantofi Mihai Albu, cu care are o fiică, Mikaela. Iulia Albu a mărturisit recent că trăiește o nouă poveste de iubire.