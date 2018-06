Laura Cosoi a dat petrecere înainte de venirea pe lume a fiicei ei. “Nu vrem ca prietenii noștri să cheltuiască inutil pe lucruri care poate nici nu ne vor folosi” | FOTO

Actrița Laura Cosoi se află pe ultima sută de metri cu sarcina. Vedeta va aduce pe lume o fetiță, rezultat al mariajului cu Cosmin Curticăpean. Medicii i-au spus Laurei Cosoi că va naște în jurul datei de 15 iunie.

Până la venirea pe lume a fiicei sale, Laura Cosoi a dat o petrecere pentru aceasta. La eveniment au participat prieteni apropiați ai actriței și ai partanerului ei de viață, toată lumea simțindu-se foarte bine.

“Zilele trecute am avut prima mare petrecere în familie – în formulă completă – împreună cu prieteni dragi nouă: aproximativ 40 de invitați. Și chiar dacă fetița noastră nu s-a născut încă, cumva ea a fost personajul principal. Am simțit-o atentă și foarte prezentă în toată acea atmosferă plină de râsete, bucurie și iubire.

A fost un fel de „Pre baby party”, pentru că nu mi-am dorit o petrecere clasică de „baby shower”. Nici eu, nici Cosmin nu vrem ca prietenii noștri să cheltuiască inutil pe tot felul de lucruri care, poate, nici nu ne vor folosi vreodată. Vom vedea treptat ce avem nevoie și sunt convinsă că ne vom descurca. Deocamdată, am strictul necesar pentru venirea pe lume a fetiței noastre. Și, de fapt, acesta e marele eveniment! Să fim toți sănătoși și să ne bucurăm unii de alții. Restul se rezolvă!

Exact aceasta a fost și ideea petrecerii organizate de soțul și prietenele mele. Curtea casei noastre s-a umplut de flori și lumânărele, de oameni fericiți, de copii și gânduri bune pentru cea mai mică dintre noi și atât de așteptată: să vii sănătoasă pe lume, scumpa noastră!



Deși ploaia ne-a tot amenințat, așa încât ne-am gândit să pregătim și casa pentru petrecere, până la urmă totul a fost cum nu se poate mai bine și am petrecut momente frumoase împreună. Am avut parte de muzică bună, bineînțeles, vin și șampanie și multă, multă veselie. A fost o atmosferă foarte plăcută și, deși știu că gândurile tuturor s-au îndreptat spre fetița noastră, m-am simțit și eu extrem de răsfățată, iubită și protejată.

Am primit un cadou minunat de la soțul, familia și prietenii mei și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. E atât de important să simți că ai alături de tine persoane care te iubesc și, uneori, te copleșesc cu atenția lor!



Parcă nu ne îndurăm să ne despărțim unii de alții, așa încât petrecerea s-a prelungit până târziu în noapte. Am vorbit despre „câte-n lună și-n stele”, am primit cadouri personalizate și cărți de povești, am mâncat bunătăți, am râs mult și ne-am distrat pe acordurile muzicale ale trupei noastre de suflet, Grimus. Cred că fetița mea deja s-a familiarizat cu glasurile prietenilor noștri!

Am simțit cumva că am intrat în „linie dreaptă” până la momentul venirii ei pe lume. Și, de altfel, așa mi-aș dori să fie și viața împreună cu ea: ca o petrecere! Să se simtă iubită și acoperită cu dragoste, așa cum m-am simțit eu în aceste nouă luni!”, a povestit Laura Cosoi pe blogul său.

