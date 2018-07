Dezvăluirea făcută de Vârciu, a fost făcută în timpul unei discuții cu Nicoleta Luciu, care a refuzat să își îndeplinească anumite sarcini. “Înţelege-te cu nebuna. Eu am una acasă care a născut un copil şi a luat-o razna, da păi trei“, a spus Liviu Vârciu în timpul emisiunii emisiunii “Poftiţi la Nea Mărin”.

Zilele trecute, Andrei Ştefănescu a dezvăluit că cei doi ar fi avut certuri încă din perioda în care Liviu era la filmări.

„E o despărțire anunțată pentru că știm cu toții că lucrurile n-au fost prea roz în viața lor de cuplu. Din păcate pentru ei, se strică o familie. Dar poți să spui și din fericire, pentru că atunci când doi oameni nu se mai înțeleg, e mai bine pentru fiecare dintre ei să-și urmeze drumurile. A fost o relație destul de tumultoasă și cu năbădăi. Vă spun sincer, eu când am văzut-o prima dată pe Anda, mi-a plăcut foarte mult de ea și i-am zis și lui Liviu. I-am zis că e o fată cu care chiar merită să ai o relație. El era foarte îndrăgostit de ea, am simțit că s-a schimbat când a cunoscut-o. Nu pot să-l acuz că a tratat-o ca pe o aventură. După care a rămas însărcinată și a fost nevoie ca lucrurile să devină mai serioase. După ce a născut, lucrurile s-au schimbat. Și plecarea lui Liviu în Asia, sunt convins că și Andei i-a fost greu. Nici lui Liviu nu i-a picat bine plecarea. (…) Și sigur că dacă mai sunt și discuții acasă și mai și pleci o lună și ceva, (…) lucrurile se agravează. Eu îl știu foarte bine pe Liviu și spun sincer că pe lângă caracterul pe care îl are el, are un suflet foarte bun și și-a dorit foarte mult să salveze relație. Discuțiile dintre ei (n.r. Liviu și Anda) erau aprinse, dar (…) și-a dorit foarte mult să salveze relația. A făcut toate sacrificiile de pe Pământ ca să-i fie bine fetiței”, a spus Andrei Ștefănescu, la „Răi da’ Buni”.

Recent, Andreea Bănică a făcut declarații despre despărțirea dintre Liviu Vârciu și Anda. Artista și Liviu sunt foarte buni prieteni, așa c nu a ezitat să spună ce s-a întâmplat de fapt între el și mama fetiței lui.

