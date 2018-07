Mara Bănică a slăbit 15 kilograme în două luni și jumătate. Cum a reușit

Mara Bănică afișează, în ultima perioadă de timp, o siluetă impecabilă. Jurnalista a ținut dietă și a reușit să slăbească 15 kilograme. Mara Bănică a scăpat de kilogramele respective într-o perioadă de două luni și jumătate.

La Antena Stars, jurnalista a explicat în ce anume a constat dieta pe care a ținut-o.

„Am slăbit 15 kilograme în 2 luni și jumătate. M-am apucat de o dietă, cu bune cu rele, am ținut-o. O mai țin în continuare, pentru că odată ce te obișnuiești să mănânci într-un fel, nu te mai poți întoarce. Am constatat că salatele sunt atât de bune. Eram genul ciorbiță. Pâine deloc, zahăr deloc. Beau niște carbogazoase pe care nu le beam înainte, pentru că organismul are nevoie de zahăr. Eu nu mă plâng, că îmi place ce fac, dar asta nu înseamnă că nu obosesc”, a declarat Mara Bănică.

Citește și: VIDEO/ Codul penal – cei 9 minoritari care au făcut majoritatea. ”Dar ce, trebuie să-ți dau ție explicații?”