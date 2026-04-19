Anunțul oficial va fi făcut luni, 20 aprilie

După mai multe săptămâni de negocieri, Hagi a dat un răspuns pozitiv la oferta FRF. Conferința de presă va avea loc în sala „Nicolae Dobrin” și va fi transmisă live pe canalul de YouTube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale. La eveniment vor participa Răzvan Burleanu, președintele FRF, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației, și Gică Hagi.

Burleanu a anunțat săptămâna trecută, după ședința Comitetului Executiv, că a fost mandatat să înceapă negocierile cu Hagi, care a fost desemnat drept principala opțiune a Comisiei Tehnice. GSP.ro a relatat despre optimismul care a înconjurat discuțiile, iar acum, odată cu acceptul lui Hagi, naționala României intră într-un nou capitol al istoriei sale.

Primul mandat al lui Gică Hagi ca selecționer

Primul mandat al lui Hagi ca selecționer a avut loc în 2001, când l-a înlocuit pe Ladislau Boloni, plecat la Sporting Lisabona. Atunci, Hagi a fost numit cu misiunea dificilă de a obține calificarea la Campionatul Mondial din 2002. Însă debutul său a fost amânat din cauza unor probleme de sănătate, fiind nevoit să se opereze de urgență în Germania din cauza pietrelor la rinichi.

În acea perioadă, naționala a fost condusă de pe bancă de secundul Gabi Balint, în meciul amical cu Slovenia, încheiat la egalitate, 2-2.

Primul său meci oficial ca selecționer a fost o victorie istorică: 2-0 împotriva Ungariei, în deplasare, marcând prima victorie a României la Budapesta. Deși a reușit să ducă echipa națională în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, Hagi a ratat obiectivul, pierzând dubla manșă cu Slovenia: 1-2 în deplasare și 1-1 la București, pe un teren greu de pe stadionul din Ghencea. În total, bilanțul său din acel mandat a fost de o victorie, două egaluri și o înfrângere.

Performanețe lui Gică Hagi ca antrenor

De-a lungul carierei sale de antrenor, Gică Hagi a acumulat o experiență vastă. A pregătit echipe precum Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB și Farul Constanța. Printre trofeele câștigate se numără o Cupă a Turciei cu Galatasaray (2004-2005), două titluri de campion al României, o Cupă și o Supercupă alături de Farul Constanța, club pe care l-a transformat într-o adevărată pepinieră pentru tinerii fotbaliști.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE