Marcel Toader a fost evacuat din casă cu scandal de vecinii lui. Apartamentul fostului jucător de rugby a fost scos la licitație, din cauza unei datorii la întreținere.

Fostul soț al Mariei Constantin a fist evacuat încă de la finalul anului trecut din apartamentul cu trei camere situat pe strada Brezioanu. Totul din cauza datoriilor acumulate la întreținere. Apartamentul a fost scos la licitație pe data de 11 ianuarie 2018, cu preul de 67.000 de euro, scrie Wowbiz.ro.

Marcel Toader a fost executat din cauza unei datorii de aproape 40.000 lei, adică pentru mai puțin de 8.700 euro. În aceste condiții, asociația de proprietari din blocul respectiv a cerut și a obtinut în instanță exacutarea silită a lui Toader, mai scrie sursa citată.

În urmă cu o lună, Marcel Toader spunea că motivul pentru care refuză să îşi plătească datoriile la întreținere este că, în ultimii 4 ani, tot ce a câștigat a investit în fosta soție, Maria Constantin.

„Jumătate din suma pe care o am de plătit include penalităţi. În ultimii 4 ani tot ce am câştigat am investit în fosta soţie. Am investit în haine şi în videoclipuri. Această cauză este una dintre cauzele care au condus la penalităţi. Mai mergeam la evenimente şi fără să primesc bani, asta pentru promovare”, a spus Marcel Toader.

„Acum câţiva ani s-a întâmplat o mare nenorocire cu instalaţia. Am fost anunţat că mi-am inundat vecinii şi am chemat un instalator. Am spus că nu are cum să mi se întâmple mie asta, dar tot am chemat un instalator. Am pus gresie şi faianţă şi m-au condus la nişte costuri. La vremea respectivă am vorbit cu administratorul şi i-am spus să-mi compenseze ce am de plătit cu investiţiile pe care le-am făcut degeaba. Ulterior, administratorul a fost dat afară. În prima instanţă am câştigat, dar după m-au dat în judecată când nu eram în ţară. Mai rău de atât nu se putea. Plătesc 4 milioane la cablu”, a completat Marcel Toader