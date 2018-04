Medeea Marinescu joacă într-un film alături de fiul ei, Luca. Una dintre cele mai apreciate actriţe de film din România, care încă din copilărie a fost remarcată şi distribuită în pelicule de succes, Medeea Marinescu, traversează o perioadă excelentă.

La Premiile Gopo, atât tatăl, directorul de imagine Ion Marinescu, cât şi soţul ei, George Dăscălescu, au primit premii din partea juriilor şi organizatorilor. “Bucuria e imensă. Recunosc că am avut emoţii mai mari decât anul trecut, când am fost eu nominalizată. E vorba de tata, care a însemnat mult pentru mine, a însemnat mult şi pentru cinemtografia românească şi mi se pare că este o amintire pe care noi, copiii lui tata, o s-o păstrăm multă vreme. Pe de altă parte mi se părea şi important, şi asta face Gopo foarte bine, sunt oameni în spatele camerei pe care spectatorul nu-i ştie, dar care sunt atât de importanţi! Vârful aisbergului suntem noi, actorii, dar câteodată este atât de nedrept! M-am bucurat că e o recunoaştere care vine şi încununează cumva o carieră mare”, a declarat Medeea Marinescu pentru Libertatea.

Actriţa s-a bucurat în aceeaşi măsură și pentru soţul ei, Andrei, care a mai fost nominalizat la Premiile Gopo, dar de data aceasta a primit două distincţii, fiind remarcat pentru contribuţia sa la lungmetrajul “Un pas în urma serafimilor”, cel mai premiat film românesc la ediţia din acest an.

Pe de altă parte, Medeea a terminat recent filmările la un scurtmetraj deosebit pentru ea, pentru că s-a aflat în formulă completă, alături atât de Andrei, în calitate de operator de imagine, cât şi de fiul lor, Luca, cel care îşi moşteneşte mama, cu o apariţie timpurie într-un film.

“Am făcut un scurtmetraj împreună, Andrei ca operator – eu ca actriţă. O să apară, e în regia unui actor, care debutează ca regizor, Anghel Damian. Ne-a adunat cumva aşa pe toţi trei din familie, George, eu şi fiul nostru cel mare, Luca. A făcut un scurtmeraj, eu l-am văzut, aştept să iasă pe piaţă, că nu vreau să laud lucrurile înainte. Filmul se numeşte “Michelangelo” şi este o poveste foarte delicată despre cum îi explici unui copil ideea de moarte. E un subiect pe care noi, ca părinţi, l-am trăit şi îl înţelegem foarte profund”, a mai precizat Medeea Marinescu pentru Libertatea. În filmul care va avea proiecţii în festivalurile de gen, rolul soţului Medeei este jucat de actorul Emanuel Pârvu.

