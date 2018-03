Pe actrița Medeea Marinescu o cunoaște toată lumea, nu neapărat după apariția sa în celebrul film „Maria Mirabela”, ci după o carieră plină de succese. Pe tatăl ei, Ion Marinescu, lumea l-a apreciat deseori, dar mai tot timpul fără să îl cunoască.

Operator la Studiourile Buftea, apoi director de imagine și director al companiei Atlantis film, Ion Marinescu a fost mereu un om modest, care a preferat, firește, să stea în spatele camerei de filmat. La Premiile Gopo, care s-au desfășurat marți seara la Teatrul Național din București, Ion Marinescu a fost premiat pentru întreaga activitate, primind trofeul chiar de la două dintre fiicele sale, scenografa Mădălina Marinescu și actrița Medeea Marinescu.

Chiar dacă a părut bucuros și mândru când a fost aplaudat la scenă deschisă, Ion Marinescu nu s-a arătat prea optimist ulterior, în discuțiile cu presa: „Premiile sunt importante în prima parte a vieții, nu la sfârșit. Ele la sfârșit sunt onorifice. Cele de la început te obligă la ceva. Ultimul premiu nu te mai obligă la nimic, decât să fii atent când cobori de pe scenă. E o tristețe pentru că premiul ăsta este cel pe care scrie sfârșitul filmului. După el nu mai e nimic. Și din păcate este un film care n-are nici remake și nici nu se reia pe TVR2”, a declarat imediat după premiere Ion Marinescu.

Producător și director de imagine cu 90 de filme la activ, printre care celebrele „Pintea”, „Probă de microfon”, „Zâmbet de soare”, „Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii” ori „Saltimbancii”, Ion Marinescu are un regret în viață, anume că nu a ajuns la o sută de pelicule realizate. „În materie de filme nu mai am proiecte. N-am reușit să fac decât 90 de lungmetraj. Și mi-am propus ori 100 de filme, ori la 60 de ani. Și la 60 de ani m-am oprit. Dumnezeu a făcut ca la 60 de ani să mi se nască primul nepot, acum am trei. Deci am alte perspective în viață: să-i învăț să scrie, să mă joc cu ei. Am făcut cunoștință cu platoul la 18 ani și acum și acum la sfârșit sunt tot într-un platou, dar care e al meu. Mi-am dorit să am un platou și-l am”, a declarat tatăl Medeei Marinescu.

Și totuși, bucuria sa rămâne familia, tot mai numeroasă și mai implicată în lumea filmului, mai ales că la Premiile Gopo de anul acesta, ginerele său a primit două premii pentru imagine, pentru munca la sa filmul „Un pas în urma serafimilor”. „Toți am fost premianți în familie de-a lungul timpului: soția mea este machior și a avut premiu, eu am avut premii, Medeea a avut premii, ginerele meu are premii. Toți am fost premianți și toți lucrăm în cinema. Fac parte dintr-una dintre cele mai mari familii din cinema. Am avut și alte rude, unchi, veri, deci suntem o familie de cineaști”, a concluzionat Ion Marinescu.

