Dacă în serial toți mimau că joacă fotbal, având doar impresia că sunt sportivi, în viața de zi cu actorii chiar practică sportul rege. Alexandru Ion, cel care până de curând a avut o relație cu Flavia Mihășean, a avut grijă să nu se destrame echipa. „Nu mai e nimeni în Atletico Textila din nefericire, dar partea bună este că gașca din Atletico Textila s-a păstrat și în fiecare miercuri chiar jucăm fotbal aproape toți. Dacă vreți vreodată să veniți să ne vedeți cum jucăm fotbal pe bune, vă așteptăm cu drag”, ne-a povestit actorul care acum a trecut de la fotbalisto-taximetrist, la un rol de taximetrist în toată regula. „În serial eram taximetrist, în realitate nu am avut niciun astfel de job, dar în vară o să fac un spectacol care exact așa se chemă „Taximetriști” și este despre taximetriști și joc un taximetrist. Deci se pare că mă urmărește cumva într-o formă sau alta chestia asta. O să încerc să merg cu taxiul pentru a contura oarecum personajul deși recunosc că prefer să nu merg cu taxiul, dar o să încerc”.

Fostul iubit al Flaviei de la Neatza lipsește de la antrenamentele cu echipa din Atletico Textila doar atunci când „fuge” din România în vreo vacanță exotică. „Îmi place foarte mult la noi acasă, ce nu-mi place la noi acasă este frigul și mi-am făcut un obiectiv să plec iarna. Dacă aș putea să stau decembrie, ianuarie și februarie plecat, aș face-o cu drag, numai că e complicat să nu joc spectacolele în care sunt, dar anul acesta am reușit perfomanța să fiu plecat o lună și jumătate. Anul acesta am fost plecat până pe 12 ianuarie și m-am relaxat în principiu. Asta am făcut. E foarte plăcut în special din punct de vedere al temperaturii că asta căutam de fapt. A fost un plic complicat să-mi iau vacanța asta, dar am găsit posibilitatea și a fost foarte bună trecerea de la scândură la nisip. Mi-a prins foarte bine”, ne-a mai povestit tânărul actor care se gândește serios să-și transpună vacanțele în videobloguri.

„Mi-aș dori foarte tare, dar nu am încă reflexul ăsta să scot telefonul din buzunar să mă filmez și să-mi fac poze. Cred că mi-ar plăcea. Aș stii să dau din gură să-mi fac un vlog. Am scris, nu suficient de mult cât aș vorbi, dar am scris despre locurile pe care le-am văzut, am povestit”, a completat Alexandru Ion.

