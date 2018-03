Medeea Marinescu vorbește în premieră despre familie, despre copii, care sunt oaza ei de fericire. Îndrăgita actriță are doi băieți și face tot ce-i stă în puteri ca să le acorde mai mult timp, fără a-și neglija însă și dragostea pentru teatru.

Medeea Marinescu are o carieră fabuloasă în teatru și film și este prezentă în numeroase spectacole, jucând cu aceeași pasiune și dăruire cu care și-a obișnuit de ani buni spectatorii.

De când este mamă, ea resimte altfel perioadele în care lipsește motivat de acasă. “Sunt o mamă destul de absentă în perioada aceasta, am foarte multe turnee, am un nou spectacol pe care îl repet cu teatrul Avangardia și sunt cam absentă din viața copiilor, ceea ce mă indispune, într-o oarecare măsură. Dar ce mă consolează este că, de obicei, perioadele acestea alternează cu perioadele în care stau mai mult cu copiii. În orice caz, e oaza mea de fericire acolo! Cel mic are un an și opt luni, cel mare are aproape 9 ani. Cel mic este cu ambele bunicuțe, este răsfățat, iar cel mare își petrece din ce în ce mai mult timp cu tatăl lui, pentru că este idolul lui – cântă la chitară, ascultă rock împreună, vorbesc despre jocuri pe calculator, filme și cinema. Așa că sunt pe mâini bune, asta mă consolează, mă face să mă simt mai puțin vinovată”, a declarat, pentru Libertatea, Medeea Marinescu.

Actrița s-a numărat printre artiștii care au jucat pro bono în spectacolul caritabil organizat recent de Tania Popa cu scopul strângerii de fonduri pentru vârstnicii aflați sub îngrijirile medicale ale Fundației Crucea Alb-Galbenă. Și nu este prima dată când participă la astfel de acțiuni. “Eu și Marius Manole am mai făcut gesturi de caritate, am jucat spectacole de teatru ale căror fonduri au fost donate în întregime. Nici noi, nici tehnicienii, nici producătorii nu am luat vreun ban, toți banii din încasările pe bilete au fost donați pentru o cauză nobilă”, ne-a mărturisit actrița.

Medeea Marinescu vorbește în premieră despre familie: băiatul cel mare, Luca, a mers la spectacolele ei

De câteva ori, Medeea Marinescu l-a avut spectator la teatru chiar pe fiul ei cel mare, Luca. Pe lângă aprecierea pe care o are pentru mama lui, puștiul are și preferați în rândul colegilor de breaslă ai Medeei Marinescu. “Da, a venit, dar nu la multe spectacole, nu l-am forțat. A fost la spectacolele mele cu Marius Manole – «All inclusive» , «Fă-mi loc» și la «Dineu cu proști», cred. Deși este un mare fan, pe lângă Marius Manole, îl iubește nespus pe Florin Piersic! Încă de mic vedea afișe prin tot Bucureștiul cu mama lui și cu Florin Piersic și știe că Florin Piersic este un mare actor. Pe atunci, peste tot spunea: «Mama mea joacă cu Florin Piersic»!”, ne-a povestit celebra actriță.

În prezent, Medeea pregătește spectacolul «Intriga», care va avea premiera pe 22 martie. Este un thriller polițist în care și-a adjudecat unul dintre rolurile principale. “În rest, joc spectacole pe care le joc de ceva vreme, începând cu «Străini în noapte» – e absolut uluitor faptul că se joacă de 10 ani! Suntem așteptați încă peste tot, este îmbucurător! Mai am «All inclusive», «Fă-mi loc» și spectacolele de la Teatrul Național pe care le joc în continuare”, a precizat actrița pentru Libertatea.

Foto: EvZ

EXCLUSIV/ Fosta gimnastă Monica Roșu face, la 30 de ani, ce nu avea voie în copilărie!