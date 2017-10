Mihai Mărgineanu pleacă în cel mai dichisit turneu al său, și, ca să nu-i fie dor de satul și intriga din ”Las Fierbinți”, ia cu el toate temele pe care le-a făcut pentru popularul serial de televiziune.

La sfârșitul lunii, Ardiles și trupa sa duc atmosfera din Las Fierbinți într-un turneu de săli, pentru a reproduce în condiții în tehnice de excepție muzica sa inedită. Ca actor se simte în largul său pe ulițele din satul fictiv, însă când vine vorba de muzica sa, Mărgineanu se simte cel mai bine în săli de spectacol. ”Concertele pe care le fac în săli de spectacol îmi plac cel mai mult. Mi se pare că în astfel de locuri publicul vine special pentru mine și trupa mea. În sala de spectacol e cel mai de calitate schimb de emoții. Acolo cred ca pot să desfășor tot ce am de spus și este locul în care mă pot face cel mai repede înteles”, ne-a declarat artistul despre acest turneu de suflet intitulat ”L’ASpirații” unde, pentru prima oară, aduce coloana sonoră din Las Fierbinți”

”Turneul acesta îl dedic ”muzicilor” pe care le-am făcut pentru Las Fierbinti. Pregătesc o culegere a coloanei muzicale din serial pe care o voi prezenta într-un spectacol mai lung, anul viitor, în februarie, la Sala Palatului din București. Până atunci mă duc cu spectacolul prin opt orașe în care cred eu ca am avut cel mai mare succes până acum. Am găsit săli potrivite și am dat drumul la treabă”, adaugă artistul care, pe 31 octombrie, va cânta la Piatra Neamț , Botoșani (1 noiembrie), Târgu Neamț (2 noiembrie), apoi Brăila (7 noiembrie), Tulcea (8 noiembrie), Iași (16 noiembrie), Suceava (17 noiembrie) și Buzău (21 noiembrie).