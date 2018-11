Mirel Drăgan părăsește Exatlon România. Accidentările i-au pus capac

Mirel Drăgan și-a luat la revedere de la colegii săi din echipa faimoșilor de la Exatlon România. Sportivul a decis să părăsească concursulul filmat în Republica Dominicană și difuzat de postul de televiziune Kanal D.

Accidentările au fost cele care l-au determinat pe sportiv să renunțe. El a primit de la medici vestea că are o problemă la genunchi.

„Sper că am fost un exemplu bun pentru toţi copiii, inclusiv pentru fetiţa mea, Isabela. Vreau să îi îndrum pe toţi spre sport. Mă bucur că am găsit o echipă puternică. Îmi doresc, după terminarea concursului, să ne vedem frecvent. Îmi pare rău că a trebuit să plec devreme, dar eu sunt o fire foarte puternică, dar când vine vorba de sănătate şi de cariera mea sportivă… Dacă mă accidentam mai rău îmi puneam în pericol viitorul familiei”, a spus Mirel Drăgan.



„Nu o să fiu chiar sinceră, dar mă bucur că l-am cunoscut pe Mirel. Aseară am stat mai mult de vorbă şi am înţeles mai multe lucruri despre ei pentru că eram supărată. Acum am înţeles. Apropo de genunchiul lui, eu am doar apă la genunchi şi nu ştiu cum a jucat el cu meniscul rupt. Este trist că lucrurile se întâmplă aşa, eu rămân aici deşi nu mă vedeam şi el trebuie să plece deşi se vedea în finală. Este mai bine să plece pentru că îşi riscă cariera sportivă”, a spus Cristina Nedelcu, colega lui de echipă.

„Ştiu de această accidentare a lui Mirel de 4-5 săptămâni. Traseele sunt extrem de grele. Mirel a luat decizia pentru el pentru că are o carieră înainte şi genunchiul putea să cedeze. Vom rămâne noi patru”, a explicat Cristi Pulhac.



„Am ars cu ei pe traseu şi ard în continuare. Mirel este de apreciat şi vreau să îl felicit pentru tot ce a făcut până acum. Faptul că a rezistat trei luni este de apreciat. El, fiind sportiv, este normal să se gândească şi la cariera lui”, a spus şi Giani Kiriţă, antrenorul Faimoşilor.

