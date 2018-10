Nicole Cherry și-a urmat visul și se bucură că face exact ceea ce îi place. Practic, nu simte că muncește. Zilele trecute, tânăra artistă a participat la „Atelierele încrederii”, numărându-se printre vedetele care s-au alăturat astfel campaniei pentru susținerea încrederii în sine a tinerilor prin educație și încurajarea lor să devină ceea ce își doresc.

„Într-o lună și ceva fac 20 de ani, e cam ciudat, schimb prefixul! Deja trebuie să mă obișnuiesc, mi se pare și mie că e altă lume! Sunt foarte curioasă și totodată nerăbdătoare să văd ce o să se întâmple, ce urmează pentru mine, pentru că am o viață destul de intensă și trăiesc foarte multe sentimente frumoase, descopăr lucruri noi, întâlnesc oameni noi și, cumva, mă bucur foarte tare că am reușit să fac tot ce mi-am propus până acum. Iar când mă gândesc că am 20 de ani și am făcut atât de multe și pot să fac și mai multe, e bine, e foarte bine!”, ne-a spus entuziasmată cântăreața.

A învățat să gătească de la mama ei

Nicole Cherry nu e dornică să se mute de acasă. Îi place confortul pe care îl are în familie, deși s-ar putea descurca și singură, mai ales că se pricepe la gătit și la alte activități casnice.

„Încă stau cu părinții mei, nu m-am mutat singură și sincer îți spun că nu aș face asta până… nu știu, poate când o să am o relație serioasă și o să doresc să stau alături de persoana respectivă, dar până atunci nu m-aș muta singură. În primul rând, pentru că mi-e foarte bine cu ai mei, nu înțeleg de ce te-ai muta de la bine la rău, până la urmă, sunt anumite responsabilități pe care trebuie să le îndeplinești și momentan nu aș face pasul acesta”, a declarat, pentru Libertatea, Nicole Cherry.

Vedeta recunoaște că îi place să gătească, dar că nu are ocazia să experimenteze asta prea des, deoarece mama ei e șefă în bucătărie. „Știu să gătesc, dar mama nu prea mă lasă să fac asta, pentru că, zice ea, fac dezordine și nu prea mă lasă să mă amestec în bucătărie. Am furat meserie de la ea și câteodată îmi mai și spune ce să fac. Mâncarea nu e o problemă, asta e clar, eu mă descurc oriunde, dar sunt alte lucruri de făcut… E altceva când e mama acasă. Chiar este cea mai bună prietenă a mea și așa ar trebui să fie pentru fiecare copil. Relația pe care o ai cu părinții e cea mai importantă și cumva, mai târziu, te ajută să dezvolți și tu, bineînțeles cu copiii tăi, o relație apropiată”, ne-a spus artista.

