În ultimul sezon “Insula iubirii” , Cătălin a mers însoțit de Nicoleta Molnar, pentru a-şi testa iubirea în Thailanda, însă tânărul i-a cedat ispitei Nicoleta Dragne, cu care de altfel a avut și o relație.

“Şi legat de postarea cu Cătă, nu, noi nu suntem împreună, suntem prieteni, am ramas prieteni, ne inţelegem foarte ok şi…toate bune. Cred că suntem foarte ok aşa separat, dar vă mulţumim oricum pentru toate mesajele drăguţe pe care ni le-aţi dat.”, spune Nicoleta Dragne, în legătură cu presupusa relaţie dintre ea şi Cătălin Meşter.

În urmă cu un an, Nicoleta de la Insula iubirii a fost condamnată la închisoare, după ce a fost prinsă de polițiști conducând cu viteză foarte mare. În acel moment, ispita din Thailanda avea permisul suspendat.

Citește și

EXCLUSIV/ Pe banii cui s-au cazat în Elveția Dragnea și șeful SIE?! Libertatea i-a întrebat și au recunoscut că n-au plătit ei