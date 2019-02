Ana Maria Pantaze are 38 de ani, e din București, este croitoreasă și i-a lăsat pe jurați fără replică atunci când a început să cânte o piesă a Ettei James… cu vocea lui Janis Joplin.

„Tu ești esența acestui show. Show-ul ăsta e despre oameni ca tine, care vin cu emoție sinceră și ne lovesc de ne ia naiba”, i-a spus Mihai Petre înainte să îi dea golden buzz-ul.

„Cu așa ceva te întâlnești cel mult o dată într-un sezon, oamenii ca tine sunt apariții rare”, a spus și Andi Moisescu.

Ana Maria Pantaze a acordat un interviu pentru Pro TV, în care a vorbit despre viața ei.



„Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin for fun la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii, du-te, du-te și fă ceva. Și m-am dus”, a spus ea.

„Timpurile… atunci când eram eu mică… era mai greu, trebuia să dai foarte mulți bani și părinții mei nu au avut bani atât de mulți încât să mă trimită la o școală de canto. Prima oară am făcut balet, pe urmă de la balet m-am dus la dansuri clasice, după aia m-am dus în croitorie pentru că nu am mai avut bani să continui. Și ăsta a fost jobul pe care l-am continuat”, a adăugat concurenta.

Întrebată ce ar face cu banii dacă ar căștiga marele premiu la Românii au talent, Ana Maria Pantaze a spus:

„Încă nu m-am gândit, sincer, la premiu. Întâi să văd dacă ajung în finală și apoi poate că m-aș gândi. Sunt mai multe opțiuni. Una ar fi să ajut pe cineva. Am o prietenă care are un băiețel ce are nevoie de ajutor. Să-l ajut pe el. Și probabil ar mai fi altceva, nu e doar asta. Dar până ajung acolo mai e. Momentan nu mă gândesc la premiu”.

