Oana Roman vorbește despre bani. „Crăciunul fericit ar înseamna să o ajut pe mama. Pentru că încă nu-mi permit”

Oana Roman a comentat pe marginea banilor. Ea a afirmat că dacă ar avea mulți bani ar sări în ajutorul celor nevoiași și și-ar ajuta mama, așa cum deocamdată nu poate să o facă.

Oana Roman, care este căsătorită cu Marius Elisei, este o persoană extrem de generoasă. Deși nu are foarte mulți bani, vedeta este implicată în acțiuni caritabile.

Despre bani și despre ce și-ar dori să facă cu ei a vorbit aceasta într-un text pe care l-a postat pe contul său de pe o rețea de socializare.

Oana Roman a afirmat că și-ar dori să o poată ajuta și pe mama ei, Mioara Roman, cea care de curând a fost executată silit.

„Pentru asta ar trebui să servească banii mulți. Pentru a face oameni fericiți. De multe ori m-am gândit că dacă aș avea bani pentru asta i-aș folosi. Să fac oameni fericiți! Nu exista bucurie mai mare decât aceea de a simți că ai putut face ceva, că ai împlinit un vis, ai șters o lacrimă, ai alinat un suflet.

Nu am bani mulți, doar cât să trăiesc decent fără a-mi permite nici măcar vacanțe decât foarte rar, și nici alte extravaganțe. Dar din puținul meu am încercat mereu să ajut și dacă n-am avut eu bani am ajutat cum am putut prin fapte.

Multă lume crede altceva și nu stau să mai explic nimănui. Am avut și eu momente când am avut nevoie de ajutor. Și nu l-am cerut. Și acum, pentru mine, Crăciunul fericit ar însemna să o pot ajuta pe mama! Pentru că încă nu-mi permit. N-am apelat la nimeni. Doar la bancă și nu m-au ajutat.

Și tot sper la o minune, pentru că eu n-am voie să cer ajutor. Aș fi aspru judecată și alții au desigur mai mare nevoie ca mine.

În România există solidaritate și e bine că există. Și mă bucură că poporul ăsta nu și-a pierdut umanitatea!

Faceți fapte bune! Nici nu știți cât de fericiți veți fi!”, a spus Oana Roman.