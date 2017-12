Mioara Roman, executată silit. “Îmi pare rău, trebuie ajutată”

Mioara Roman, executată silit, după ce nu a plătit utilităţile pentru vila în care locuia. Camelia Mitoșeru, care știe întreaga situație, a făcut dezvăluri emoționante în direct la tv.

Recent, Mioara Roman a trecut printr-un alt episod neplăcut. A fost jefuită de hoți, în urmă cu câteva luni.

Mioara Roman se află într-o situație delicată

„Cred că Petre Român trebuia să fie lângă ea, un bărbat trebuie să aibă grijă de fostă lui soţie. El are relaţii, are alte putere. Ştiu şi situaţia Oanei şi îmi pare rău, dar Mioara trebuie ajutată. Îmi pare rău că a trebuit să treacă prin asta. Oana Roman trăieşte de azi pe mâine, ca un om normal, ea nu are afaceri. Mie nu-mi vine să cred cum o femeie deşteaptă ca Mioara a ajuns să treacă prin aşa ceva, sper să nu intre în depresie. ” a declarat Camelia Mitoşeru în emisiunea Star Matinal.

