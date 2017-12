Philip Clements, fostul vicar britanic de 79 de ani care s-a căsătorit cu un român de 24 de ani, Florin Marina, a rămas pe drumuri după ce și-a vândut casa din Marea Britanie pentru a-i cumpăra iubitului său un apartament în București.

Fostul preot povestește că iubitul său l-a părăsit la doar două zile după ce i-a cumpărat un apartament și acum s-a întors în Marea Britanie și trăiește din mila prietenilor săi pentru că nu are unde să locuiască.

Philip Clements, în vârstă de 79 de ani, s-a căsătorit cu Florin Marin, în vârstă de 24 de ani, după ce s-au întâlnit pe un site de dating și și-a vândut locuința în Sandwich, Kent, pentru a cumpăra un apartament de 100.000 de euro în România.

Într-un interviu acordat pentru Daily Mail, Clements spune că la două zile după ce i-a dat lui Florin cheile de la nou apartament s-au certat și s-au despărțit, iar românul și-a găsit pe altcineva. Clements a fost ohbligat să se întoarcă în Marea Britanie fără niciun ban și acum trăiește din mila prietenilor.

În timp ce viața de cuplu căsătorit a încpeut foarte bine pentru cei doi, Philip povesteșe că încet încet a începcut să fie tot mai izolat într-o țară în care nu cunoștea pe nimeni, nu vorbea limba și avea doar câțiva prieteni.

„Am mers în România în luna aprilie și ne-am distrat foarte mult. Obișnuiam să mergem la cinema și la cumpărături. El mă face să râd. Am râs foarte mult. Apoi m-am întors în Anglia pentru un control medical la sfârșitul lunii august iar când m-am întors ne-am certat. Mi s-a părut că nu era rezonabil și recunosc că am avut și eu partea mea de responsabilitate, dar eram singur, nu cunoșteam limba și nu aveam prieteni”, a povestit Clements.

”După aceea, Florin a început să iasă tot mai mult singur, ajungea acasă foarte târziu, uneori doar dimineața. Mi-a spus că mie nu imi era permis să merg în cluburi pentru că nu era potrivit pentur persoane în vârstă, iar eu am avut încredere în el”, a mai spus fostul vicar.

Pe 24 septembrie a decis să se întoarcă în Marea Britanie. A făcut acest pas după ce a trecut apartamentul pe care îl cumpărase în București pe numele lui Florin, astfel că s-a trezit că a rămas pe drumuri.

”Am făcut acest gest atunci când lucrurile mergeau bine între noi și am vrut ca el să aibă un adăpost și siguranță atunci când eu urma să mor. Nu am vrut să fie probleme privind proprietarul atunci când eu nu mai sunt. Nu mă așteptam ca totul să se termine atât de repede”, explică britanicul care va împlini 80 de ani anul viitor.

„Am plecat foarte trist și foarte nefericit. Prietenii mei din Anglia mi-au spus să-l părăsesc. A venit și m-a condus la aeroport. Am pierdut totul. Mi-am pierdut casa și eram într-o stare foarte proastă. Am locuit la prieteni o perioadă până mi-a fost dat un apartament atașat uneia dintre casele prietenilor mei. Acum regret că mi-am vândut casa și am cumpărat apartamentul”, spune Philip. Britanicul susține, însă, că a fost ideea lui de a se muta în România, dar acum crede că era mai bine dacă rămâneau să locuiască în casa lui din Eastry. „N-aș fi fost atât de izolat și ar fi avut ce să facă aici „.

Totuși, cei doi par să-și fi reluat relația. „Florin a început să mă contacteze din nou. Nu mi-am pierdut sentimentele pentru el, așa că i-am răspuns. Am început să ne scriem și să vorbim și încă păstrăm legătura. Lucrurile au fost foarte amiabile, iar acum mi se pare că el regretă ceea ce s-a întâmplat. Mai există încă ceva care ne leagă”, a spus britanicul. El susțin că Florin nu s-a întors la el pentru bani, deoarece știe că nu i-au mai rămas mulți. Nu vreau să divorțez, iar el spune că nu vrea pe altcineva. L-am rugat să-mi spună dacă își găsește altcineva pentru că aș înâelege”, concluzionează Clements.

În luna octombrie, Florin Marina l-a prezentat la Antena Stars pe noul său iubit și a spus că Philip știe de existența acestuia și că el a fost cel care l-a îndemnat să-și găsească pe cineva mai tânăr. „El e noul meu partener. Da, este un pic mai tânăr, are 48 de ani. Philip a făcut 79 acum în august. El mi-a spus să îmi caut pe cineva mai tânăr decât el. Este prima noastră întâlnire față în față. Am vorbit pe Facebook”, a spus Florin.

