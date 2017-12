Adeptă a unui stil de viață sănătoasă și a unui program de mișcare susținut, Carmen Brumă face excepție de sărbători. Vedeta recunoaște că își face toate poftele culinare.

Carmen Brumă nu își calculează caloriile consumate la mesele de sărbători. A ridicat orice restricție din punct de vedere alimentar, fiind hotărâtă să se răsfețe și să se simtă bine. Asta nu înseamnă însă că silueta ei va avea de suferit după mesele copioase, întrucât antrenamentele nu lipsesc din program.

“Cred că face parte din sănătatea noastră psihică din când în când să ne mai facem poftele și cred că sărbătorile și vacanțele nu sunt pentru abstinență. Așa că filozofia mea în această perioadă este să mănânc lucrurile la care poftesc, care îmi plac din meniul de Crăciun, dar să fac mișcare în fiecare zi a acestei perioade, lucru care chiar îmi face plăcere, pentru că sportul face parte din rutina mea”, ne-a spus ea.

Evident că desertul este cel care o dă gata pe vedetă și îl consumă cu multă plăcere.

“Mănânc de Crăciun mult cozonac pentru că îmi place în mod deosebit. Pe parcursul unei zile pot să ajung lejer și la o jumătate de cozonac, e adevărat că am grijă să îl mănânc în prima parte a zilei și să fac cumva o formă de mișcare după ce am îngurcitat asemenea cantitate. În rest, nu am cine știe ce pofte. Nu îmi plac cârnații, nu îmi place toba, nici caltaboșii”, a precizat Carmen Brumă.