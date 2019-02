Timpul nu-i permite Ralukăi să călătorească atât de mult cât și-ar dori, dar tot „fură” mici vacanțe, de 3-5 zile, când reușește să-și facă un pic de loc în agendă. Pentru începutul acestui an, artista a ales Spania și, în doar patru zile, a vizitat mai multe orașe. „A fost foarte frumos. Am văzut niște orașe pe care nu știu dacă le vizitează multă lume. Am fost în Cambrils, tot numai apă, palmieri și căsuțe mici. E foarte bun și pentru distracție, dar și pentru relaxare, mai ales că face parte dintr-o zonă în care sunt mai multe orășele în care ai și distracție, și relaxare. Dacă ai o mașină închiriată, e și păcat să nu te plimbi dintr-un orășel în altul”, ne-a spus ea. Sunt deja ani buni de când vedeta a renunțat la vacanțele dedicate exclusiv relaxării pentru cele în care explorează… cât o țin picioarele:

„Dacă te duci să stai într-un singur oraș, nu ai nevoie de o mașină să te plimbi. Eu recomand să mergi pe jos, să vezi orașul, să vezi toate locurile frumose. Mai ales în Barcelona. Toți cei cu care am vorbit mi-au spus că Barcelona este orașul lor preferat. De ceva vreme, eu am început să viziteze foarte mult. Înainte, îmi plăcea să mă urc în avion, să mă dau jos din avion și să mă duc repede în camera de hotel, să mă schimb în costum de baie și apoi să stau doar la plajă. Acum îmi place să mă plimb, să văd locuri, arhitectura orașului”.

N-a cheltuit niciun ban în prima ei ieșire din țară

Raluka nu încurajează vacanțele pentru shopping. E de părere că se pierd ore importante cu probatul și căratul hainelor. „Nu sunt adepta shoppingului nici în viața de zi cu zi, nu pot să stau prin magazine. Mă doare spatele dacă stau mai mult decât trebuie, nu-mi place să probez milioane de haine, pentru că mă iau toate transpirațiile. Nu sunt genul ăsta. Funcționez mai mult ca un băiat decât ca o fată. Practic, vin cu bani acasă, din vacanțe”, ne-a mai spus ea. Cântăreața a rememorat pentru noi și prima vacanță în afara României: „La prima ieșire, mi-a dat mama niște mărci, că erau mărci pe atunci, și m-am întors acasă cu toți banii. Îi cumpărasem ei niște vegeta. Din Iugoslavia. Acolo am fost în prima vacanță. Vă dați seama cum era? Eu stăteam în Deva, iar Ana (n.r. – Baniciu), care e din București, îmi povestea că ea când era mică mergea în America, în India, peste tot, iar eu mergeam maximum până în Iugoslavia sau până în Orăștie. Ce înseamnă să fii din București!”.

