Pe numele său real Ramona Negrea, blonda a cam trecut neobservată în scurta viață a trupei Alize, înființată de Nicoleta Luciu la începutul anilor 2000. Ce n-a reușit însă în formula de două a reușit singură: a emigrat și și-a făcut un nume peste hotare. “Am decis să plec din România în urmă cu 17 ani, pentru că atunci nu prea existau posibilități de a te dezvolta ca artist. În Germania m-am maturizat atât ca om, cât și ca artist. Motiv pentru care sunt foarte fericită că am avut curajul să fac acest pas", ne-a mărturisit cântăreața.

A reluat legătura cu fosta ei colegă de trupă, Nicoleta Luciu. “Sunt convinsă că, de data asta, nu ne vom mai pierde din vedere"

Cu Nicoleta a rupt atunci legătura, dar a reluat-o de o vreme, pentru că… fosta colegă îi e dragă: “După destrămarea trupei, nu am ținut legătură mult timp. În perioada aceea nu exista social media, ca acum. Dar de vreo doi ani am reluat legătura și sunt convinsă că, de data asta, nu ne vom mai pierde din vedere! Nicoleta este o fată foarte dulce, sufletistă, familistă, care are, cred eu, numai relații frumoase cu oamenii din jur. Așa o văd eu".

Ramona Nerra, dezvăluiri după 17 ani departe de România: face bani cântând în Germania, Spania, Grecia, Italia, Portugalia și Anglia

Azi, Ramona cântă “mai mult în Germania, în Europa, în general – Spania, Grecia, Italia, Portugalia, Anglia", dar cu sufletul e aici și recunoaște că visează să cunoască succesul în țara natală și să colaboreze cu artiștii consacrați de la noi: “mi-ar plăcea să colaborez cu Andra și cu Loredana. Vorbind acum numai de cântărețe…". În străinătate însă, cântăreața de 39 de ani a bifat deja colaborări importante, cu artiști ca Nicole Scherzinger, Tiesto sau Kelly Rowland. Ce urmează acum? “În curând, voi lansa al doilea single compus împreună cu Dr. Mako, «Letʼs just dance», iar pe viitor, am alte colaborări cu El Nino".

Tot în Germania Ramona a devenit mamă de gemene, după ce s-a îndrăgostit și s-a căsătorit cu un neamț de origine indiană. Acum e divorțată și trăiește o nouă poveste de iubire. “Tatăl fetițelor mele este un neamț de origine indiană. Din cauza asta fetițele mele arată mai mult ca el, decât ca mine. Se pare că gena lui a fost mai puternică. Suntem fericiți despărțiți. El, ca și mine, are o nouă relație. Iubitul meu de acum este o persoană deosebit de caldă și de prietenoasă și este, în același timp, un tată bonus pentru fetițele mele. Le consideră propriile fiice", ne-a mărturisit cântăreața.

EXCLUSIV/ Dealerii le-au păcălit pe vedete și le-au vândut droguri "botezate": paracetamol + cofeină + cocaină!