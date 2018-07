Evenimentul a avut loc la un luxos local de pe faimosul Madison Avenue, la care au participat vedete de peste Ocean. O amintim pe celebra prezentatoare de televiziune americană Dr Joy (FOTO dreapta), dar și actorul și legenda artelor marțiale Austin Goh, deținător al multor recorduri de Guiness Book.

Românca stabilită de ani buni în cel mai cosmopolit oraș al lumii, a avut alături la eveniment prietenii care au susținut-o să-și îndeplinească visul, pe fiul său, MG, dar și pe și cea mai bună prietenă a sa, Simona Pelin, una din româncele ce au întâlnit succesul pe Wall Street.

”Am știut întotdeuna că Nelly are o parte artistică pe care nu a folosit-o până acum și am intuit că va fi ceva deosebit. Când mi-a arătat primele creații a fost momentul când am devenit prima sa clientă. Cu acestă ocazie am parcurs întreaga aventură a muncii sale în atelierul de creație- măsurători, material, modelele decoratie, propriile sale picturi cu simoboluri newyorkeze (Big Apple, taxiuri galbene, repere arhitectonice) – și am realizat că înglobează multă muncă”, ne-a declarat Simona Pelin, românca broker în New York.

Om cu o perspectivă diferită asurpa conceptului de designer vestimentar, Nelly Năstase a prezentat acestă colecție plecând de la idea fiului său, de a folosi propriile lucrări de artă plastică pe articole vestimentare de bună calitate, idee dezvoltată de încurajările unei bune prietene care este designer în Fashion District din New York.

Brandul NellN este dedicat exclusiv pieței newyorkeze.

După trei ani de muncă la acest nou proiect, actrița, totodată cea care a creat prima școală de modelling din România, Nelly Năstase este prima româncă ce a reușit să se lanseze cu brio în industria fashion americană și să impună propriul brand dedicat exclusiv iubitorilor New York-ului, NellN.

