Unde și cum și-a câștigat Daniel Buzdgan primii bani. Avea doar 16 ani

Daniel Buzdugan a dezvăluit cum și unde și-a câștigat primii bani, pe vremea când era adolescent.

Daniel Buzdugan, care în toamna acestui an a avut probleme la un picior, este un cunoscut om de radio de la noi din țară. Daniel Buzdugan face echipă la un post de radio împreună cu bunul lui amic Mihai Morar.

Prezentatorul de radio a mărturisit cum și unde a lucrat în adolescență pentru a face rost de bani de buzunar.

Daniel Buzdugan a făcut figurație la Opera Națională din Iași.

„La Opera Națională din Iași. Aici am câștigat primii bani, aici am avut primul meu job, la 16 ani , făceam figurație și mici roluri în spectacolele de operă și de teatru. Timp de 5 ani am fost prezent aproape seară de seară în acest loc de vis! Era o chestie extraordinară să nu mai depind de banii părinților!”, a afirmat pezentatoul de radio.