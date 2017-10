A murit Fats Domino, unul dintre pionierii rock’n roll-ului

Fats Domino, unul dintre pionierii rock ‘n’ roll, a murit la vârsta de 89 de ani în locuința sa din New Orleans, Louisiana. Potrivit poliției, citată de The Associated Press, decesul a survenit din cauze naturale.

Fats Domino este considerat unul dintre pionierii rock’n roll-ului și, chiar dacă nu se compara cu Elvis Presley, mai ales când vine vorba de înfățișare, el fiind întotdeauna supraponderal, iar acest lucru a însemnat rareori succes în industria muzicală, a reușit să vândă peste 110 de milioane de discuri, iar piese precum „Blueberry Hill” sau ”Ain’t It a Shame” au stabilit standardele acestui gen muzical.

A fost unul dintre primii zece artiști introduși în Rock and Roll Hall of Fame, iar revista Rolling Stone îl numește Benjamin Frankin al muzicii.

Deși a continuat să cânte până recent, în ultimii ani mai mult în cluburile de jazz din New Orleans, nu a mai înregistrat material nou din 1960. Într-un interviu a explicat că a refuzat să facă acest lucru deoarece producătorii îi cereau să-și actualizeze stilul, iar el a refuzat acest lucru. „Am refuzat să mă schimb”, a spus el. „A trebuit să rămân în stilul meu pe care l-am folosit întotdeauna altfel pur și simplu nu așmai fi eu”.

Domino a fost o vedetă internațională, dar toată viața sa a rămas dedicat orașului său natal, New Orleans, iar în 2005, atunci când a lovit uraganul Katrina, casa sa a fost distrusă, el și familia au fost salvați cu o barcă, iar în urma tragediei a pierdut trei piane și zeci de discuri de aur și platină, împreună cu alte distincții obținute de-a lungul carierei.

