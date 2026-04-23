00:20 - Acum o ora Gardienii Revoluției au confiscat două nave în Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, un punct crucial pentru transportul global de hidrocarburi, rămâne în centrul conflictului declanșat pe 28 februarie, când forțele israeliene și americane au efectuat lovituri aeriene asupra Iranului. Conform Gardienilor Revoluției, navele capturate încercau să traverseze strâmtoarea fără autorizație și au fost redirecționate către coasta iraniană. Teheranul a reiterat că toate navele trebuie să obțină permisiunea pentru a intra sau ieși din Golf prin acest pasaj strategic.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat pe platforma X: „Un armistițiu complet are sens doar dacă nu este încălcat printr-o blocadă navală (…), redeschiderea Strâmtorii Ormuz este imposibilă atât timp cât armistițiul este încălcat pe față”.

De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a declarat că o reluare a negocierilor dintre părțile implicate este posibilă în următoarele zile. „Este posibil!”, a scris liderul american ca răspuns la o întrebare a unei jurnaliste de la New York Post privind probabilitatea unor discuții în următoarele 36 până la 72 de ore.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat pentru Fox News că mișcarea iranienilor de a confisca navele nu constituie o încălcare a armistițiului. „Nu, pentru că nu era vorba de nave americane sau israeliene. Erau două nave internaționale”, a explicat aceasta. Totodată, Leavitt a subliniat că „iranienii nu controlează Strâmtoarea Ormuz. Ceea ce vedem este piraterie”.

Un al treilea vas a fost atacat la aproximativ 8 mile marine vest de Iran, conform agenției britanice de securitate maritimă UKTMO, dar a reușit să părăsească zona în siguranță, îndreptându-se spre portul saudit Jeddah, conform platformei Marine Traffic.