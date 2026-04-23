Gardienii Revoluției au confiscat două nave în Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz, un punct crucial pentru transportul global de hidrocarburi, rămâne în centrul conflictului declanșat pe 28 februarie, când forțele israeliene și americane au efectuat lovituri aeriene asupra Iranului. Conform Gardienilor Revoluției, navele capturate încercau să traverseze strâmtoarea fără autorizație și au fost redirecționate către coasta iraniană. Teheranul a reiterat că toate navele trebuie să obțină permisiunea pentru a intra sau ieși din Golf prin acest pasaj strategic.
Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat pe platforma X: „Un armistițiu complet are sens doar dacă nu este încălcat printr-o blocadă navală (…), redeschiderea Strâmtorii Ormuz este imposibilă atât timp cât armistițiul este încălcat pe față”.
De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a declarat că o reluare a negocierilor dintre părțile implicate este posibilă în următoarele zile. „Este posibil!”, a scris liderul american ca răspuns la o întrebare a unei jurnaliste de la New York Post privind probabilitatea unor discuții în următoarele 36 până la 72 de ore.
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat pentru Fox News că mișcarea iranienilor de a confisca navele nu constituie o încălcare a armistițiului. „Nu, pentru că nu era vorba de nave americane sau israeliene. Erau două nave internaționale”, a explicat aceasta. Totodată, Leavitt a subliniat că „iranienii nu controlează Strâmtoarea Ormuz. Ceea ce vedem este piraterie”.
Un al treilea vas a fost atacat la aproximativ 8 mile marine vest de Iran, conform agenției britanice de securitate maritimă UKTMO, dar a reușit să părăsească zona în siguranță, îndreptându-se spre portul saudit Jeddah, conform platformei Marine Traffic.
Nimeni nu știe când va avea loc următoarea rundă de negocieri
Deși o nouă rundă de negocieri între Washington și Teheran era planificată pentru începutul săptămânii, încă nu a avut loc.
Donald Trump a anunțat marți seară prelungirea pe termen nelimitat a armistițiului cu Iranul, cu doar câteva ore înainte de expirarea sa. Decizia, a explicat președintele american, are scopul de a oferi mai mult timp Teheranului să participe la negocierile de pace mediate de Pakistan. „Președintele nu a stabilit un termen limită pentru a primi o propunere din partea Iranului“, a clarificat Leavitt, adăugând că „în cele din urmă, calendarul va fi decis” de liderul american.
Între timp, nicio delegație nu a plecat încă spre Islamabad, unde este programată următoarea rundă de negocieri. Premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, și-a exprimat speranța că părțile vor ajunge la un „acord de pace” în cadrul acestei întâlniri.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a transmis că apreciază eforturile Pakistanului de a pune capăt războiului, dar nu a oferit detalii cu privire la extinderea armistițiului.
Atacuri în Liban
Pe frontul libanez, patru persoane au fost ucise miercuri în urma unor atacuri aeriene israeliene. Guvernul libanez intenționează să solicite prelungirea armistițiului cu încă o lună în cadrul discuțiilor programate joi la Washington, informează AFP.
„Libanul va solicita extinderea cu o lună a armistițiului, respectarea strictă a încetării focului și încetarea operațiunilor de distrugere și detonare efectuate de Israel în zonele în care acesta este prezent”, a declarat o sursă oficială libaneză pentru AFP.
Înaintea acestor negocieri, Israelul a transmis că nu are dezacorduri serioase cu Libanul și a îndemnat părțile să colaboreze împotriva Hezbollah-ului pro-iranian.
Conform cifrelor oficiale, cel puțin 2.454 de persoane au murit în Liban în cele șase săptămâni de război. Într-un alt atac aerian israelian, o jurnalistă libaneză a fost ucisă, iar o altă colegă a sa a fost rănită miercuri, în apropiere de granița dintre Liban și Israel, a relatat publicația Al-Akhbar.
