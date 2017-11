Amazon anunță că va lansa serialul „Lord of the Rings”

Serviciul de streaming al Amazon va difuza serialul Lord of the Rings. Cu toate că a fost anunțat un contract pe mai multe sezoane, nu se știe încă data la care va fi lansat serialul, scrie CNN.

Acțiunea serialului se va desfășura înainte de Frăția inelului, primul film din trilogie, lansat în 2001.

Amazon a anunțat într-un comunicat de presă că tranzacția cu Tolkien Estate include și realizarea unui posibil spin-off după celebra trilogie.

„Lord of the Rings este un fenomen cultural care a capturat imaginația generațiilor de fani prin literatură și marele ecran”, a declarat Sharon Tal Yguado, șeful diviziei seriale a Amazon Studios. „Suntem onorați să colaborăm cu Tolkien Estate and Trust, HarperCollins și New Line în această colaborare extraordinară pentru televiziune și suntem încântați să-i purtăm pe fanii ”Stăpânului Inelelor „, în noi călătorii epice în Pământul de Mijloc”.

Deocamdată nu se știe nici o dată de lansare și nici o listă de nume de actori care ar putea juca în serial.

Achiziția de către Amazon a drepturilor de televiziune pentru „Lord of the Rings” reprezintă un punct de pornire pentru rețeaua de streaming care urmărește să difuzeze și noi genuri de producții.