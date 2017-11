Fostul parlamentar britanic, Lembit Opik, care a fost logodit cu Gabriela de la Cheeky Girls, a fost părăsit de actuala iubită pe Twitter. Avocata Sabina Vankova a scris pe rețeaua de socializare că relația cu tatăl fetiței ei s-a terminat, scrie The Sun.

Presa britanică a scris că Opik a petrecut noaptea într-un bar alături de Alex Best, fosta soția a jucătorului de fotbal George Best, de la Manchester United. Acest lucru pare să-i fi umplut paharul avocatei, în vârstă de 33 de ani, care are un copil cu fostul deputat, pentru că a decis să pună capăt relației.

Vankova a scris pe contul său de Twitter: ”Am terminat relația cu Lembit Opik. Femeia cu care a petrecut luni noaptea îl poate avea acum doar pentru ea”.

Opik, în vârstă de 52 de ani, a petrecut noaptea la o petrecere cu Alex Best. Potrivit unei surse apropiate fostului parlamentar, cei doi au fost prieteni apropiați ani de zile.

Lembit și Sabina sunt împreună din 2015 după ce s-au întâlnit la o petrecere de partid, atunci când Tim Farron a devenit liderul liberal-democraților brotanici. În această vară, Sabina a dat naștere unei fetițe.

Nu este prima dată când viața personală a lui Lembit Opik este prezentată în presa britanică. În perioada în care a fost împreună cu Gabriela Irimia, una dintre gemenele din Cheeky Girls, fostul parlamentar era urmărit pas cu pas.

Lembit a fost împreună cu Gabriela Irmia din 2006 când el avea 41 de ani și ea 24, până în 2008, dar după doar patru luni de logodnă, relația lor s-a terminat. Frumoasa româncă a declarat, după despărțire, că a pierdut o sarcină, iar deputatul nu a știut de acest lucru, aflând prin intermediul presei.