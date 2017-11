Spice Girls se reunesc anul viitor în formulă completă. Toate cele cinci componente ale trupei au ajuns la o înțelegere privind reuniunea și vor înregistra un album noi în 2018, scrie Metro.co.uk.

Surpriza este prezența Victoriei Beckham despre care presa britanică scria că este ce mai reticientă la o reunire, dar se pare că faimoasa creatoare de modă a cedat și se va alătura colegelor ei pentru un show de televiziune și un album nou.

După ani zvonuri privind o eventuală reuniune, se pare că Victoria, Mel C, Mel B , Geri Horner și Emma Bunton sunt gata să se reunească. Revenirea din anul următor se datorează lui Mel C, care, împreună cu fostul sef al fetelor, a lucrat în liniște la planurile de lansare a unui album nou și la realizara unui show televizat „Cele cinci discută în secret încă din vara acestui an și în cele din urmă au reușit să ajungă la un consens privind o reunire în 2018”, a povestit o sursă apropiată trupei pentru The Sun.

„Faptul că au reușit să o convingă pe Victoria a fost o adevărată lovitură, ea fiind întotdeauna cea care s-a opus unei reuniuni”, a adăugat sursa.

Grupul care a vândut peste 85 de milioane de albume și a fost de nouă piese pe locul întâi în topurile britanice au fost ultima data împreună pe scenă în 2012 la deschiderea Jocurilor Olimpice.