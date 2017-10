Andreea Bălan și tatăl ei s-au împăcat. Se pare că micuța Ella, fetița artistei și a lui George Burcea i-a apropiat mai mult pe cei doi. În ziua în care nepoata lui a împlinit un an de viață, acesta a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare.

Ella, fiica Andreei Bălan şi a actorului George Burcea, a împlinit recent un an, iar mama ei i-a spus la mulți ani și în mediul virtual. ”Nu ştiu când a trecut un an, căci atunci când eşti fericit şi împlinit timpul trece mai repede. Acum un an venea pe lume şi mă împlinea şi mă schimba pentru totdeauna. Cu ea şi pentru ea voi merge până la capătul lumii şi înapoi. Visele devin realitate”.

Andreea Bălan și tatăl ei s-au împăcat, iar Săndel Bălan i-a urat la mulți ani!, nepoatei lui

La scurt timp, Săndel Bălan a scris și el un mesaj pentru nepoțica lui. ”La mulţi ani, Ella, nepoţica mea dragă, la împlinirea unui an de viaţă, să ai numai împliniri şi bucurii, alături de mami şi de tati”.

Îm urmă cu doi ani, Andreea Bălan a făcut publice amănunte dureroase din copilăria ei. ”Am încercat să vorbesc cu tata, dar este o chestie moştenită din generaţie în generaţie. El mă bătea şi ani de zile l-am blamat. Acum, în ultimii ani, l-am înţeles pentru că aşa făcea şi tatăl lui. El aşa credea că este bine. Îi spuneam «de ce trebuia să mă baţi în Casa de Cultură? De ce, tati?», dar aşa ştia el, aşa a fost educat”, a povestit atunci Andreea Bălan la Antena Stars.

