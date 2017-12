Andreea Bălan a vorbit despre cea de-a doua sarcină. Artista și soțul ei au deja în plan să devină din nou părinți. De data asta, George Burcea și-ar dori un băiețel.

Andreea Bălan a vorbit despre familia ei și a mărturisit că a cumpărat de la fostul ei partener și cealaltă parte din casă, cei doi construindu-și în urmă cu ceva ani, un dublex.

Andreea Bălan mai vrea o fetiță

„La un moment dat trebuia finalizată situaţia, trebuia închis acel capitol. Am cumpărat partea cealaltă şi acum le deţin pe amândouă. Repet în living, în partea cealaltă stă mama mea. Ne mai dorim un copil, ne-am pus pe treabă. Ella a venit după 6 luni, n-a venit imediat, nu mai avem disperarea primului copil. Eu vreau fetiţă, George vrea băieţel. Poate-l vom concepe în Jamaica.” a declarat vedeta în emisiunea „Xtra Night Show”.

„La mine a fost dur totul, am avut un succes uriaş la o vârstă fragedă n-am ştiu să-l gestionez. Ella cred că va fi actriţă, face grimase de acum, dar sper să şi danseze. Va face ce doreşte ea. Pe mine faptul că nu aveam bani să mănânc, m-a ambiţionat să evoluez. Am luat-o de două ori de la zero. O data când m-am certat cu tata şi încă o dată când am pierdut un apartament de 90.000 de euro.” a mai spus aceasta.

Andreea Bălan nu a avut niciodată probleme cu greutatea, nici măcar atunci când a rămas însărcinată. Cântăreața nu se laudă doar cu o genă bună, ci și cu viață extrem de activă. Andreea Bălan se menține în formă cu ajutorul dansului.