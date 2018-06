Andreea Marin este una dintre cele mai sexy vedete de la noi și nu ezită să arate acest lucru de fiecare dată. În ultimul an, prezentatoarea tv și-a schimbat stilul vestimentar, a slăbit mult și pare că a întinerit cu câțiva ani.

Prezentă la un eveniment organizat joi, 15 iunie, în Capitală, Andreea Marin a surprins din nou cu ținută ce i-a pus în valoare silueta perfectă.

Andreea Marin a anunțat sfârșitul unei campanii în care a fost implicată, campanie de care au beneficiat mai multe femei. Cu această ocazie, Andreea Marin a mărturisit că și pe ea a ajutat-o să se schimbe în bine și să depășească unul dintre momentele dificile din viața sa.

“Campania #NuExistaNuSePoate ajunge săptămâna aceasta la final! A durat 3 luni și a oferit șanse de schimbare în bine româncelor din toate zonele tarii, unde T… are saloane partenere.… Ei sunt oamenii care au determinat și schimbarea mea în bine, după un moment dificil de care am trecut cu ceva timp în urmă. Orice femeie are nevoie, la un moment dat, să-și recapete încrederea în sine, să se placă atunci când se priveste în oglindă, sa se simtă în echilibru, minte,trup si suflet.…”, a precizat Andreea Marin pe internet.

