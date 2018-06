Artista de muzică populară Silvana Rîciu a divorțat în secret

Din 2013, cei doi nu mai au niciun fel de relatie, locuiesc in aceeasi casa si isi cresc cum stiu si pot mai bine cei doi copii. Silvana și tatăl copiilor ei au divorțat la notar, potrivit wowbiz.ro.

“Cu partea sentimentala… Eiiii, nu stiu ce sa zic! (rade – n.r.) Poate anul asta imi aduce un divort. Noi stam impreuna, de foarte multi ani, pentru copii. In rest, fiecare cu viata lui. Dar asta se intampla de multi ani, 3-4 ani, poate mai bine. Verigheta nu mai port de multi ani, doar inele de toate felurile. Nu am vrut sa vorbesc despre viata mea sentimentala pentru ca nu vreau sa le fac nici eu, nici sotul meu, rau copiilor. De aceea am si ales sa ramanem impreuna pana mai cresc. Acum… cum va vrea Dumnezeu sa rezolve lucrurile, noi ne supunem voii Divine. Incercam sa fim buni parinti si speram ca la un moment dat sa fim si noi fericiti candva cu cineva separat”, declara Silvana Riciu, in ianuarie, pentru WOWbiz.ro.