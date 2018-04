Au mai rămas 7 concurenți la Exatlon. Aceștia se află de 100 de zile în Republica Dominicană, iar în ediția de luni, 16 aprilie, au făcut declarații emoționante.

Cosmin Cernat i-a felicitat inainte de proba pe Faimosii Catalin Cazacu, Giani Kirita, Diana Belbita, Vladimir Draghia, dar si pe Razboinicii Alex, Stefan si Ionut. Realizatorul tv i-a intrebat pe concurenți care a fost cea mai frumoasa si cea mai dificila zi .

Catalin Cazacu: “Daca ar fi sa o iau de la capat m-as gandi de mai multe ori. Nu spun ca nu as veni, dar m-as gandi. Este o experienta unica si ma bucur enorm ca am trait-o si nu se poate echivala cu nimic. Imi dau seama ca poate trebuia sa traiesc aceasta experienta mai devreme. Mi-am dat seama de cat de putin am nevoie ca sa traiesc si de cat de multe lucruri ma folosesc doar de dragul de a folosi.”

Giani Kirita: “Am aterizat aici exact cum nu ne-am fi asteptat, cu elicopterul, exact ca in filme. Am zis ca e exact ce ne trebuie. Realitatea ne-a lovit pe toti. Sunt si lucruri frumoase, dar si foarte dure. Chiar daca ai fost sportiv de performanta, in Exatlon asta conteaza prea putin. Ma bucur ca am ajuns in aceasta echipa minunata si ca am am avut un spirit si am luptat pana la ultima picatura de energie a mea.”

Diana Belbita: “Recunosc, este un sentiment de mandrie sa fim printre primii care au pasit aici. Ma bucur ca am ramas ultima fata din cele 10 care au pasit prima data aici si sunt si cea mai mica dintre concurentii Exatlon.”

Vladimir Draghia: “Acum mi-am dat seama ca mai suntem 7 din vechea garda. Cea mai grea si cea mai usoara zi nu a venit si cred ca va fi ziua in care vom pleca acasa. Au fost multe victorii frumoase, multe momente in care nu ne-am putut controla de bucurie si de suparare. M-am gandit, in mod sigur as repeta, pentru ca nu tin minte sa ma fi simtit mai viu pe o perioada atat de lunga. Dar trebuie sa recunosc ca ar depinde foarte mult de ce am acasa, daca situatia de acasa mi-ar permite.”

Ionut: “Cea mai grea zi a fost cand m-am accidentat la mana. Era sansa de a pleca acasa din a doua, a treia saptamana. Aceea a fost cea mai grea zi, nu imi doream sa parasesc. Am stat mult in spital si asteptam un raspuns de la o zi la alta. Cea mai frumoasa zi a fost cand am fost coplesit de emotie, de familie, orice se spunea de familie, plangeam. Cand am primit pozele de acasa a fost cea mai frumoasa zi.”

Stefan: “Mi se pare totul ca un traseu. In care mergi in mocirla, te ridici, iar cazi si te impiedici. Trebuie sa mergi inainte. Sunt foarte recunoscator ca ma cunosc pe mine tot mai bine, ca ii cunosc mai bine pe cei din jur. Da, as mai lua-o de la capat. Pleci foarte bogat de aici, nu material, ci spiritual.”

Alex: “100 de zile de aventura, de adrenalina, cred ca astea sunt cuvintele care ii definesc pe toti de aici. Dimineata, nu am realizat asa bine, dar acum ca i-am auzit pe toti, vorbind despre aceste 100 de zile am ramas coplesit. Ma fac sa ma gandesc ca si eu fac parte din aceeasi echipa, si eu sunt aici. Cand eram acasa si imi doream foarte tare sa ajung aici.”

