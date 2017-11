Călin Geambașu continuă seria dezvăluirilor șocante și întâmplările cutremurătoare pe care le-a trăit atunci când era copil. Artistul a ținut să precizeze că și-a iertat tatăl, însă cu mama lui nu vrea să mai aibă nicio relație.

În cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, ediție realizată chiar în casa artistului, acesta face mărturisiri de-a dreptul cutremurătoare. Călin Geambașu susține că a fost agresat în copilărie de nenumărate ori, însă cel mai tare l-au durut umulințele la care a fost suspus de-a lungul timpului.

Călin Geambașu a fost marcat de atitudinea părinților lui

”Nu bătăile au durut, umilințele au durut cel mai tare. Vă voi spune una dintre umilințele soft, pentru că nu le pot spune pe cele mai nasoale. Tata mă certase, nu știu ce făcusem prin casă. M-a trimis la mine în cameră, eram pedepsit. M-am dus, știam că dacă am greșit sunt pedepsit. Și la mine în cameră eu am început să mă joc cu jucăriile pe care le aveam. Pe vremea aia nu era ca acum, nu erau atâtea jucării. Jucăriile mele erau frații mei. Nu aveam frați, aveam aceste jucării. După jumătate de oră a venit la mine și, nervos că nu am înțeles că sunt pedepsit și că îndrăzneam să mă joc, m-a pus să-mi iau toate jucăriile și să le arunc una câte una, cu mâna mea, la ghenă. Când am ajuns la ultima jucărie, uruslețul Jimi, eu am vrut să mă duc cu el pe ghenă. Nu eram conștient ce se va întâmpla dacă eu chiar mă duc pe ghenă, credeam că doar voi ajunge într-un loc în care mirosea urât. Abia atunci, după ce m-a întrebat ce vreau să fac și i-am spus, s-a înduplecat și mi l-a lăsat pe Jimi. Tatăl meu m-a bătut rar, dar el a fost cu umilințele. Am fost descălțat și târât prin clase aiurea pentru că am întârziat 4 minute la ora de pian”, povestește Călin Geambașu în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”.

Artistul mărturisește că și-a iertat tatăl după ce acesta și-a recunoscut greșelile, însă pe mama sa nu o va ierta niciodată. ”Cu mama din acte nu mai am și nici nu-mi doresc vreo relație. M-a suspus mereu unui comportament agresiv și deviant. Acolo este un subiect închis”, mai spune Călin Geambașu. În ultima perioadă de timp, interpretul de muzică ușoară Călin Geambașu este în centrul atenției din cauza scandalului imens în care este implicat cu părinții săi.

