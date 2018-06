Prezentatoarea emisiunii “Te iubesc de nu te vezi” a vorbit recent despre banii câștigați din televiziune și a dezvăluit ce s-a întâmplat cu uriașa sumă.

“Da, este adevărat, am fost plătită cu 20.000 de euro pe lună. Probabil că am câștigat chiar mai bine de un milion de euro. Vorbeam la un moment dat cu Silvia Ioniță, fina mea, și ea știa ce salariu am, și-mi zice: Băi, când iei tu primul salariu, eu în locul tău știi ce aș face? I-aș scoate cash și i-aș pune în pat să mă bălăcesc. Am investit, sunt banii ăia despre care toată lumea a vorbit… care au dispărut efectiv din conturile mele“, a spus Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii online.

Gabriela și Tavi Clonda, pregătiți de nuntă și de al doilea copil. Cei doi se vor cununa religios în această toamnă, însă evenimentul va fi unul restrâns, cu puțini invitați.

Citește și

EXCLUSIV/ Gheorghe Ifrim, acid la adresa celor care ne conduc: “Oamenii politici se bat între ei, nu pentru țară”