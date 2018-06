În prezent, Catrinel Sandu trăiețte o frumoasă poveste de dragoste alături de Steve, care a cucerit-o definitiv și mai mult, bărbatul s-a îndrăgostit de România.

“Ne dorim la anul să venim în formulă completă şi cu cei doi băieţi ai lui. El s-a îndrăgostit de Braşov, este şi oraşul meu de suflet. Viaţa mea e frumoasă, locuim împreună, băieţii lui stau o săptămână la noi, o săptămâna la mama lor. Fetele stau cu noi aproape în permanenţă şi mai merg şi la tati atunci când timpul ne permite. Am rămas în relaţii bune cu fostul soţ. Nu este uşor, acel capitol s-a încheiat, avem o altă vârstă, suntem altfel asumaţi într-o relaţie la 40 de ani. Îţi asumi anumite lucruri. M-a schimbat mult, m-a schimbat şi experienţa de a trăi acolo. Am stat mult timp jos, dar m-a ajutat faptul că nu am fost în ţară, nu se implica nimeni. Am fost într-un mediu în care divorţul e ceva normal, oamenii nu dramatizează. Nu mă aşteptam să se întâmple lucrul ăsta, voiam să mă canalizez pe mine. Există viaţă după despărţire” a spus Catrinel Sandu la Pro tv.

