Vali Vijelie are toate motivele să fie mândru de Cati, care a promovat Bacalaureatul cu brio. Tânăra a obținut nota 8,55 la Limba și Literatura Română, nota 9 la Istorie și 5,09 la Economie. Astfel că, media obținută este de 7,81.

“Fata a învățat singură, nu am fost eu la bac și nu am întrebat-o ce și cum. Eu în clasa a 12-a nu am ami mers, trebuia să mă duc la cântare. În clasa a 8-a lipseam, pentru că mă duceam la nuntă!”, spunea amuzat Vali Vijelie la Antena Stars.

Rezultate BAC 2018 EDU.RO. Elevii nemulțumiți de rezultatele la Bacalaureat 2018 pot depune contestații în aceeași zi în care se afișează notele. Lucrările vor fi recorectate în perioada 5-8 iulie, iar rezultatele finale la Bacalaureat 2018 vor fi afișase pe 9 iulie.

