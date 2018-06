Chef Foa dă startul celei mai apetisante competiții, „Cine-i Chefu’?”

Trei perechi (soț și sotie/iubit și iubita) vor concura sub atenta supraveghere și îndrumare a lui Chef Foa. „Copilul – minune” al bucatariei, cum a fost supranumit, are o vastă experiență culinară și reusește de fiecare dată să faca un adevarat spectacol din demonstratiile sale de virtuozitate in acest domeniu. Show-ul va fi difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 17:00.

La fiecare ediție, cuplul câstigator pleaca acasa cu 1000 de Euro. Dincolo de componenta de entertainment, in timpul emisiunii telespectatorii vor putea afla o serie de trucuri culinare extrem de utile in viata de zi cu zi, sfaturi si retete direct de la Chef Foa.

Cum se va desfășura emisiunea

Chef Foa le va spune reteta exacta doar celor trei concurente, urmand ca acestea sa isi indrume partenerii prin intermediul castilor audio, fara ca ei sa stie ce produs final trebuie sa le iasa din maini. Concurentele nu au voie sa isi noteze nimic, asa ca trebuie sa fie foarte atente la indicatiile chef-ului pentru ca apoi sa transmita partenerilor informatia corecta. La final, cele trei concurente trec printr-o noua incercare: legate la ochi, ele vor gusta din cele trei preparate si vor oferi note celor trei „bucatari”.

